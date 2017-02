2017-02-26 09:59:00.0

Oberhausen Das strampelnde Klassenzimmer

Die Mädchen und Buben der Löweneck-Schule dürfen jetzt während des Unterrichts in die Pedale treten. Von Andrea Baumann

In Wohnzimmern sind sie ein beliebter „Einrichtungsgegenstand“. Doch häufig fristen die Ergometer, Trimmräder oder Heimtrainer genannten Fitnessgeräte zwischen Couch und Fernseher ein Schattendasein. Nicht so in der fünften Ganztagsklasse der Löweneck-Schule: Dort hat ein regelrechter Ansturm eingesetzt auf die drei Fahrräder, die ganz hinten im Raum stehen. Während die einen Kinder über einer Rechenaufgabe brüten, strampeln die anderen.

Die Trimmgeräte sind keine Werbemaßnahme, mit der sich Fitnessstudios ihren Nachwuchs sichern wollen. Rektorin Britta Siemer höchstpersönlich hat sie angeschafft. „Ich habe im Fernsehen einen Bericht über eine Ergometerklasse gesehen und dachte mir, das wäre doch auch was für uns.“ Siemer meint damit ein Pilotprojekt am Aschaffenburger Friedrich-Dessauer-Gymnasium. Die Idee stammt von dem österreichischen Sportwissenschaftler und Lehrer Martin Jorde. Er führte diese Lernmethode schon vor etwa zehn Jahren in seinem Heimatland ein und hat nachgewiesen, dass moderate sportliche Tätigkeit positive Auswirkungen auf Schulleistungen, Sozialverhalten und Gesundheit hat.

Kinder bewegen sich zu wenig

Dies erhofft sich Rektorin Siemer auch für ihre Kinder und Jugendlichen in Oberhausen. Denn sie und ihr Kollegium stellen immer wieder fest, dass „sich Kinder zu wenig bewegen, aggressiv und unruhig sind und Konzentrationsprobleme haben“. Seit ein paar Wochen besitzt die Löweneck-Schule insgesamt sechs neue Ergometer. Der Kauf der insgesamt gut 3000 Euro teuren Geräte wurde mit Stiftungsgeldern über die Schulverwaltung ermöglicht. „Ich habe einen Antrag gestellt, und es hat geklappt“, berichtet die Rektorin. Die Eltern der jeweiligen Klassen seien über das neue Angebot informiert worden. Es habe keinerlei Einwände gegeben.

Fünf Räder stehen jetzt in Ganztagsklassen und eines in einem Aufenthaltsraum. Wann und wie lange die „nachweihnachtlichen Geschenke“ genutzt werden dürfen, entscheiden die Lehrkräfte. In der 5. Klasse mit zehn Buben und sieben Mädchen stellt vor allem Klassleiterin Kristina Stolz die Regeln auf. „Ich achte darauf, dass jeder für etwa fünf Minuten drankommt.“ Gerade ihre Jungs bräuchten viel Bewegung, hat die Lehrerin in den vergangenen Monaten festgestellt. Aber auch die Mädchen kämen nicht zu kurz.

Geradelt wird unter anderem in der Viertelstunde vor dem morgendlichen Unterrichtsbeginn und in Lernzeiten. Die Fünftklässler dürfen aber auch mal ganz spontan in die Pedale treten, wenn sie eine Aufgabe gut gelöst haben oder allzu hippelig werden. „Am Anfang war die Aufregung natürlich groß. Mittlerweile schaffen es die Schüler sogar, ganz ruhig zu radeln, während die anderen noch mit einer Probe beschäftigt sind.“

Beim Radeln nicht schwitzen

Die kurze Radelzeit verhindert, dass die Zehn- bis Zwölfjährigen allzu sehr aus der Puste kommen. Sie sollen auch nicht ins Schwitzen kommen, sondern nur den Kreislauf – und damit das Denkvermögen – wieder in Schwung bringen.

Anders als in Aschaffenburg, wo die Ergometer mit Schreibpult und Bücherstützen ausgestattet sind, wird in Oberhausen nicht während des Strampelns gelernt. Der elfjährige Mudathir hat für sich dennoch positive Auswirkungen festgestellt. „Wenn ich mich, vor allem in Mathe, nicht gut konzentrieren kann, dann setze ich mich aufs Rad und dann fällt es mir wieder ein.“ Ilyas beteuert, jetzt schneller denken und seine Aufgaben machen zu können, während Klassensprecherin Nina vor allem den Kalorienzähler auf dem Display im Blick hat: „Das Radl ist cool, weil man da gut abnehmen kann“, sagt sie und tritt kräftig in die Pedale.

Noch ist die Erprobungsphase zu kurz, um schon von messbaren Ergebnissen oder Lernerfolgen sprechen zu können. Lehrerin Kristina Stolz will mit ihren Schülern genau festhalten, wie viele Kilometer auf den Rädern gefahren wurden. „Vielleicht schaffen wir es in diesem Schuljahr noch bis nach Kairo, das wären rund 2600 Kilometer.“ Ob vielleicht in Augsburg demnächst noch eine weitere Ergometer-Klasse an den Start geht?

Beim Schulbesuch zeigt sich Bildungsreferent Hermann Köhler angetan vom Projekt. „Es ist sinnvoll und spannend und kann vielleicht die eine oder andere Auszeit außerhalb des Klassenzimmers ersparen.“ Durch die vielversprechenden Erfahrungen aus der Studie habe es gute Gründe gegeben, den Kauf der Ergometer mit Stiftungsmitteln zu ermöglichen. Wenn jetzt noch weitere Schulen diesen Wunsch haben, müsse man schauen, ob dies möglich sei. Leider seien auch Stiftungserlöse von der Niedrigzinsphase betroffen, so Köhler.