2017-10-23 14:20:00.0

Augsburg Debatte um „Trinkerstube“: Stadtrat kritisiert Ordnungsreferenten Wurm

Es geht um Standort des Cafés für Trinker in Oberhausen. Der WSA-Stadtrat Peter Grab bemängelt mehrere Punkte.

WSA-Stadtrat Peter Grab kritisiert den Ordnungsreferenten Dirk Wurm (SPD) für sein Vorgehen bei der so genannten Trinker-Stube in Oberhausen. Er finde es eigenartig, dass Wurm den Stadträten vor kurzem die Auskunft darüber verweigerte, wo das betreute Angebot für die Trinker- und Drogenszene vom Oberhauser Bahnhofsvorplatz eingerichtet werden soll (wir berichteten). Grab will nun Auskunft von Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU), ob Wurm berechtigt war, den Standort zu verschweigen.

Wie berichtet möchte die Stadt Anfang 2018 zusammen mit der Drogenhilfe und dem SKM einen betreuten Treffpunkt in Betrieb nehmen. Wurm stellte die Pläne vorvergangene Woche im Ordnungsausschuss vor. Man habe eine Lokalität, wolle aber erst noch den Mietvertrag unterschreiben und dann die Anwohner informieren. So soll wohl zu erwartenden Widerständen in unmittelbarer Nachbarschaft begegnet werden. Wurms Geheimhaltung stieß bei den Stadträten teils auf Unverständnis, teils aber auch auf Zustimmung.

Grab kritisiert, dass der Stadtrat gar nicht beurteilen könne, ob die Räume überhaupt geeignet sind. Zudem würden die Anwohner nach Unterzeichnung des Mietvertrags vor vollendete Tatsachen gestellt. Dem Vernehmen nach soll es sich bei den Räumen, die die Stadt anmieten will, um ein momentan leerstehendes Lokal handeln. Es soll sich in Oberhausen nahe der Wertach befinden. Dort hatten sich Anwohner unabhängig von den Plänen vor kurzem darüber beklagt, dass sich die Szene vom Bahnhofsvorplatz auf einen nahen Spielplatz verlagert habe. (skro)