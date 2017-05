2017-05-24 12:15:00.0

Augsburg Denkmalpflege bremst Gribl beim Müll aus

Die von der Stadt gewünschten großen Behälter am Augsburger Rathausplatz werden abgelehnt. Es gibt stattdessen mehr kleine. Von Michael Hörmann

Die Vermüllung des Augsburger Rathausplatzes ist ein Thema, das Bürger erzürnt. An schönen Tagen, wenn viele Menschen sich auf dem Platz aufhalten, quillen die Müllbehälter mitunter über – kein schöner Anblick. Auch für Touristen, die das Rathaus gerne fotografieren. Der städtische Abfalldienst ist fleißig dabei, die Behälter zu leeren. Die Zustände sind etwas besser geworden, aber sie sind nicht ideal.

Daher hatte Oberbürgermeister Kurt Gribl zuletzt angekündigt, dass die Stadt reagieren werde. Man wolle drei große Müllbehälter zusätzlich aufstellen, um für mehr Sauberkeit auf dem Platz zu sorgen. Die Behälter sollten demnächst installiert werden.

Doch die Denkmalpflege macht dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Sie legt ein Veto ein. Große Müllbehälter passen nicht in das Stadtbild vor dem Rathaus. Die Stadt will keine Konfrontation mit der Denkmalpflege. Wie Gribl informiert, hat man sich jetzt für eine andere Lösung entschieden. Statt der drei großen Behälter werden zwölf kleinere beschafft. Sie ähneln den bereits vorhandenen Entsorgungsstationen.

Mehr Ordnungskräfte sind unterwegs

Mehr Mülleimer am Rathausplatz sind ein Instrument der Stadt, um die Auswüchse von ausgiebigen Feiern einzudämmen. Als Anfang Mai die ersten Ideen präsentiert wurden, hieß es noch, dass die Lösung für anfallende Müllmengen am schnellsten geht. Es würden kurzfristig drei große zusätzliche Müllbehälter installiert. Sie unterscheiden sich von den bisherigen dadurch, dass sie eingeworfenen Müll zerhacken und somit mehr Kapazität vorhanden ist.

Jetzt lassen die Müllbehälter ewig auf sich warten, während an anderer Stelle schon etwas passiert ist. Mehr Ordnungskräfte sind unterwegs, an den Rathaustreppen sind Verbotsschilder angebracht und am Boden kleben Botschaften mit flotten Sprüchen, die für Sauberkeit rund ums Rathaus werben.