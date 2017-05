2017-05-12 08:02:00.0

Mickhausen Der Ärger um die Rennstrecke

Mickhausen will die Kreisstraße für Motorräder sperren lassen. Doch es gibt Zweifel. Von Christian Kruppe

Das bislang durchwachsene Wetter hatte vor allem für Bürger des Mickhauser Ortsteils Münster durchaus auch einige Vorteile. Denn dadurch waren auf der Kreisstraße zwischen Birkach und Mickhausen, der sogenannten Rennstrecke, bislang wenig Motorräder unterwegs. Doch das wird sich ändern. Und mit den Motorrädern kommt der Lärm. Aus diesem Grund hat die Bürgerinitiative Münster den Gemeinderat gebeten, erneut einen Antrag zur Sperrung der Strecke für Motorräder zu stellen.

Dies ist der zweite Versuch, den Lärm in den Griff zu bekommen. Max Köbler, Sprecher der Initiative, begründet den Antrag mit der Ansicht, dass die bisherigen Maßnahmen keine Wirkung zeigen und eine bauliche Änderung der Strecke wegen des jährlichen Bergrennens nicht möglich sei. Mickhausens Bürgermeister Hans Biechele zeigte sich wenig hoffnungsvoll. „Die Sperrung der Strecke werden wir wohl nicht erreichen“, urteilt er. Untätig will er aber nicht sein. Bichele kündigt an, mit den Verkehrsbehörden Gespräche aufzunehmen, welche Möglichkeiten es gebe, die Lage an der Rennstrecke zu verbessern. Er denkt dabei an einen stationären Blitzer und die vom Schwabmünchner Polizeidienststellenleiter Gernot Hasmüller ins Gespräch gebrachte Schallmessanlage in Verbindung mit einer Anzeigetafel.

Gemeinderat Dietmar Müller unterstützt die Gedanken des Bürgermeisters. „Wir müssen mit den Behörden reden, um Möglichkeiten zu finden, dass der Ärger ein Ende hat“. Dieser Ansicht ist auch sein Ratskollege Christian Klotz, der jedoch wenig von der Schallmessung mit Anzeigetafel hält. „Wir dürfen uns da keine falschen Hoffnungen machen. Wenn man das Thema recherchiert, stellt man schnell fest, dass es oft von den Fahrern nicht ernst genommen wird“, erklärt er. Auch wenn der Antrag auf Sperrung wenig Chancen hat, bewilligt zu werden, stimmte der Gemeinderat einstimmig dafür. „Es geht auch darum, ein Zeichen zu setzen“, begründete Bürgermeister Bichele das Abstimmungsergebnis.