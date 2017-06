2017-06-27 10:20:00.0

Augsburg Der Aufbau für die Augsburger Sommernächte läuft

Seit Montag laufen die Aufbauarbeiten für die Augsburger Sommernächte. Deshalb gibt es schon jetzt Verkehrsbehinderungen. Welchen Einfluss das Wetter auf das Stadtfest hat. Von Michael Hörmann

Es sind Temperaturen, die man sich für die Augsburger Sommernächte wünscht: Bei 27 Grad haben am Montag die Aufbauten für das dreitägige Stadtfest begonnen. Die ersten Stände stehen bereits in der Festzone, die Leitungen werden verlegt. Sonne satt am Montag – doch die Wetterprognosen für die Sommernächte, die am Donnerstag starten, fallen deutlich schlechter aus. Für den Auftaktabend ist Regen angekündigt, am Freitag und Samstag soll das Wetter eher wechselhaft sein.

Sommernächte: Ob Sonne oder Regen - gefeiert wird auf alle Fälle

Einfluss auf das Wetter hat der Veranstalter nicht. „Wir können nur hoffen, dass das Wetter mitspielt“, sagt Heinz Stinglwagner, Geschäftsführer der City Initiative Augsburg. Seine Initiative veranstaltet im Auftrag der Stadt die Augsburger Sommernächte, die in diesem Jahr ihre zweite Auflage erleben.

Eines ist trotz der wenig erfreulichen Wetterprognosen aber sicher: Es gibt keinen Ausweichtermin. Die Sommernächte finden zum festgelegten Termin statt. Gefeiert wird also auf alle Fälle. Täglich läuft der Betrieb in der Festzone von 17 bis 1 Uhr. Ein Programmpunkt könnte aber buchstäblich am Donnerstag ins Wasser fallen. Für 20 Uhr ist auf dem Rathausplatz ein Eröffnungskonzert mit den Augsburger Philharmonikern geplant. Sollte es zu diesem Zeitpunkt regnen, würde das Konzert ersatzlos gestrichen, sagt Stinglwagner.

Verkehr: Sperrungen wegen Sommernächten noch bis 3. Juli

Wegen der laufenden Arbeiten müssen sich Anwohner und Autofahrer, die in die Innenstadt wollen, auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Ein wichtiger Punkt: Die Maximilianstraße ist bereits für den gesamten Fahrverkehr gesperrt. Für Anlieger und Bewohner sind die Zufahrten in die Heilig-Grab-Gasse, Predigerberg, Dominikaner/Wintergasse, Milchberg, Apotheker- und Katharinengasse bis zur Einmündung Maximilianstraße möglich. Diese Sperrungen bleiben bis Beendigung der Abbauarbeiten am 3. Juli wirksam.

Parkverbote Um eine gesicherte Festzone zu gewährleisten, so die Stadt, ist das Parken in der Maximilianstraße zwischen Moritzplatz und Ulrichsplatz ab sofort nicht mehr zugelassen. Des Weiteren sind in der Katharinengasse, Hallstraße, Kapuzinergasse, Armenhausgasse, Weite Gasse, Dominikanergasse, Wintergasse Predigerberg, Apothekergäßchen sowie im Caritasweg Haltverbote notwendig.

Lieferverkehr Der Lieferverkehr in der Maximilianstraße ist vom heutigen Dienstag, 27. Juni, bis Montag, 3. Juli, von 6 bis 16 Uhr gewährleistet. Die Zufahrt erfolgt ebenfalls von der Heilig-Grab-Gasse, Weiten Gasse oder Hallstraße.

Buslinien Die Buslinien 32 und 94, die fahrplanmäßig durch die Maximilianstraße fahren, werden über das Rote Tor umgeleitet.