2017-09-26 15:56:00.0

Auszeichnung Der City-Preis wird wieder vergeben

Die Stadt Augsburg nimmt ab sofort Vorschläge an. Für wen die Auszeichnung gilt.

Es ist eine Auszeichnung für Personen und Institutionen, die sich für und in Augsburg engagieren. Jährlich wird der City-Preis vergeben. Die Verleihung soll die Bedeutung der Attraktivität der Innenstadt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken und Anreize setzen, es dem Handeln des Preisträgers gleich zu tun. So formuliert es die City Initiative Augsburg, die den Preis auslobt. Er ist mit 5000 Euro dotiert. Erstmals wurde er im Jahr 2002 verliehen.

Im vergangenen Jahr erhielt der frühere Einzelhandelspräsident Erich Vorwohlt die Auszeichnung. Erster Preisträger war im Jahr 2002 Hansi Ruile, der damalige Geschäftsführer des Kulturhauses Kresslesmühle. Die Freunde des Augsburger Puppenspiels mit ihrem Vorsitzenden Christoph Mayer waren 2007 erfolgreich. 2009 war es die Interessengemeinschaft Historische Augsburg. Im Jahr 2015 kam die Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen zum Zug. Ein Jahr zuvor war des Leopold-Mozart-Kuratorium.

ANZEIGE

In diesem Jahr stellt die Fürst Fugger Privatbank das Preisgeld zur Verfügung. Es liegt im Interesse der CIA und des Preisstifters, dass der Preis für ein Projekt verwendet wird, das der Erhöhung der Attraktivität der Augsburger Innenstadt dient. Schriftliche Vorschläge für einen Preisträger mit kurzer Begründung kann jeder ab sofort bei der CIA einreichen (Apothekergäßchen 2, 86150 Augsburg, info@cia-augsburg.de, Fax: 0821/5081415). Bewerbungsschluss ist 11. Oktober. Eine Selbstbewerbung ist nicht möglich, informiert die CIA. Wer Preisträger wird, entscheidet eine Jury. Die feierliche Verleihung findet am 15. November im Goldenen Saal des Rathauses durch die Stadt Augsburg und die CIA statt. (möh)