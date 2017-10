2017-10-14 15:00:00.0

Bobingen Der Hort der vergessenen Dinge

Finder sind oft ganz ehrliche Menschen, und nicht alles, was fehlt, wurde gestohlen. So taucht vieles am Ende im Rathaus von Bobingen auf, auch wenn dort zuweilen gar keiner danach fragt. Von Ingeborg Anderson

Finder sind ehrlicher, als mancher denkt. Ausweispapiere verloren, die Brille, den Schlüssel, die Geldbörse? Bevor man sich die Mühen und Kosten macht, alles neu zu besorgen, lohnt sich eine Nachfrage im Rathaus, wo Fundsachen sechs Monate lang auf ihre Besitzer warten. Hierhin wurden sogar schon aus dem Ausland Fundstücke gesandt: verlorene Geldbeutel und Papiere. Nicht alles, was einem im Urlaub abhandenkommt, wurde also gestohlen.

Gibt es Dinge, die besonders oft verloren werden? Herr der gefundenen Dinge ist Bruno Landgraf. Dem Leiter des Sachgebietes 5 (Ordnungsamt und Verkehrsrecht) ist auch das städtische Fundamt zugeteilt. Er weiß aus Erfahrung: „Es sind meist Schlüssel, Brillen und Fahrräder, die abgegeben werden. Im Winter sind es vermehrt Handschuhe, die gebracht werden. Sie werden aber in den seltensten Fällen abgeholt.“

Große Fundorte: Volksfest und Kirche

Offenbar gibt es kollektive Muster des Verlierens: „Beim Volksfest, in der Kirche oder im Bus werden vermehrt Dinge liegen gelassen“, sagt Bruno Landgraf. Bei größeren und wertvollen Funden, wie etwa teuren Fahrrädern, wird mit der Polizei abgeglichen, ob eine Diebstahlmeldung vorliegt. Umgekehrt wird auch manches bei der Polizeiinspektion in Bobingen abgegeben und dann ans Fundamt weitergeleitet.

Extra Aufwand treibt die Stadt bei wertvollen Funden, wie Handys und Smartphones „Da machen wir den Betreiber ausfindig. Der verständigt dann den Eigentümer“, sagt Bruno Landgraf und erinnert sich: „Vielleicht das Kurioseste, das abgegeben wurde, war jedoch ein Gebiss.“

Abgegeben: tausend Euro in Scheinen

Auch Bargeld wird immer wieder abgegeben. Meist nur kleine Scheine, die jemandem aus der Börse fielen, doch einmal auch ein Kuvert mit tausend Euro.

Wer im Rathaus nach einem Verlust nicht fündig wird, dem bietet das Fundamt dennoch neue Hoffnung mit einem besonderen Service: Der Verlierer hat die Möglichkeit, auf der Internetseite des Rathauses seine Suchanfrage einzugeben.

Im Bürgerbüro hütet Amalie Fischer Dinge, die nur für den Besitzer einen Wert haben, wie Schlüssel und Brillen. Auch Kuscheltiere, die von ihren kleinen Besitzern vielleicht schmerzlich vermisst werden. „Es wird genau registriert, wann und wo eine Sache gefunden wurde. Diesen Angaben müssen mit denen des Verlierers übereinstimmen, bevor er sein Fundgut ausgehändigt bekommt.“

Finderlohn und manchmal Schokolade

Wenn das klappt, hat der Finder einen Anspruch auf Finderlohn. Das sind bei einem Wert bis 500 Euro fünf Prozent und ab 500 Euro zehn Prozent des Wertes. Die Erfahrung zeigt, dass viele glückliche Besitzer wiedererlangter Dinge nicht geizen und sich mit einer persönlichen Geste bedanken, wenn der Finderlohn nur wenige Cent oder einzelne Euro ausmachen würde. Dann schreibt er beispielsweise eine Dankeskarte oder denkt mal an eine Tafel Schokolade oder ein paar Blümchen. Wenn Finder nicht namentlich in Erscheinung treten wollen, vermittelt die Stadt dies. Das „Hauptgeschäft“ des Bobinger Fundamtes sind Fahrräder. Darunter auch hochwertige, teure Bikes. „Sie werden von den Besitzern wohl deshalb nicht nachgefragt, weil sie über die Hausratsversicherung Ersatz bekommen“, mutmaßt Landgraf. Die Fahrräder werden in einem Raum zwischen Alter Mädchenschule und Turnhalle aufbewahrt und dort zweimal jährlich versteigert. 42 Räder und ein Tretroller sind so in den vergangenen Monaten für die nächste Auktion zusammengekommen. Zunächst hat jedoch der Finder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist einen Anspruch an dem Gut. Das nutzen diese vor allem bei Bargeld.

Die nächste Versteigerung von Fundrädern findet am Donnerstag, 19. Oktober, um 16 Uhr in der Pestalozzistraße in einem Raum zwischen Mädchenschule und Turnhalle statt. Mindestgebot ist 10 Euro, dann wird in Ein-Euro-Schritten weiter- geboten. (inge)