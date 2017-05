2017-05-11 11:24:00.0

Augsburg Der Yum-Club ist gerettet - am Donnerstagabend ist Party

Es war offenbar Rettung in letzter Sekunde: Der Yum-Club in Augsburg hat die Insolvenz abgewendet. Wie es jetzt weitergeht.

Am Donnerstag können die Fans des Yum-Clubs am Königsplatz in Augsburg doppelt feiern: Es ist Sportlerparty und die alteingesessene Disco hat die Insolvenz abgewendet. „Der Yum-Club ist gerettet und es geht weiter“, schreibt Gesellschafter Moritz Wahlster-Boder in einer Pressemitteilung.

Arbeit an neuem Konzept

ANZEIGE

Nach seinen Worten wurde in „letzter Sekunde“ eine Lösung gefunden: Der Yum-Club habe einen „strategischen Investor“ gefunden, der erst einmal dafür sorgt, dass der Betrieb weitergehen kann. Zudem soll an einem neuen Konzept gearbeitet werden. Laut Wahlster-Bode konnten die Arbeitsplätze im Club dauerhaft gesichert werden und die offenen finanziellen Forderungen der Gläubiger bezahlt werden.

Neben der Sportlerparty am Donnerstag hat der Club in dieser Woche auch am Freitag und Samstag geöffnet. Am 21. April war bekannt geworden, dass der Yum-Club Insolvent angemeldet hat. Der Betrieb war weitergelaufen. (mb)