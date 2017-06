2017-06-21 09:20:00.0

Sommersonnenwende 2017 Der längste Tag des Jahres und zwei Fragen

heute ist der längste Tag des Jahres. Wann die Kinofilme beim Lechflimmern starten und wo die Sonne in Augsburg wohl am längsten zu sehen ist. Von Ina Kresse

Es ist Sommer, es ist heiß und es ist Sommersonnenwende. Heute ist also der längste Tag des Jahres und zugleich die kürzeste Nacht. Das wirft Fragen auf.

Eine ist, wann denn die Filme heute Abend im Kino-Open-Air Lechflimmern beginnen. Heute ist nämlich der erste Kinoabend im Familienbad. Und auf der Internetseite steht zu lesen: „Einlass ist um 20 Uhr, die Filme laufen bei Einbruch der Dämmerung an“. Also wann genau soll man mit Knabbereien und Kaltgetränk erwartungsfroh auf dem Stuhl vor der Leinwand sitzen? „Diese Frage wird schon seit Jahrzehnten gestellt“, sagt Kinobetreiber Franz Fischer. Er sagt es in einem Ton, der klar macht: Die Frage bringt einfach nichts. Das Eintreten der Dämmerung hänge von einigen Faktoren ab. Wie von der Wolkenlage zum Beispiel. Oder von der Luft. Ist die Luft diesig, erklärt Fischer, könne mit den Filmen auch früher begonnen werden. Fest steht jedoch, dass beim Lechflimmern immer um 20 Uhr das Vorprogramm anfängt und man sich rechtzeitig Plätze sichern sollte. „Aber eine konkrete Uhrzeit für den Beginn der Kinofilme zu nennen, das führt in den Wald“, sagt Fischer.

ANZEIGE

In den Wald sollte man heute Abend nicht gehen. Zumindest, wenn man das lange Tageslicht genießen will. Schließlich geht die Sonne erst um 21.21 Uhr unter. Gibt es einen Punkt in Augsburg, von dem aus man die Sonne am längsten genießen kann? Schließlich erreicht sie heute den höchsten Stand am Horizont.

Sommersonnenwende 2017 in Augsburg

Meteorologe Klaus Hager fällt da auf Anhieb der Hotelturm mit seiner Höhe von 115 Metern (ohne Antenne) ein. Denn natürlich hänge die Sichtweite des Horizonts von der Höhe des Auges ab. „Vom höchsten Stockwerk im Hotelturm sieht man die Sonne schon etwas länger.“ Allerdings handele es sich hier um einen zeitlichen Bereich von unter einer Minute. „Das ist Sekunden-Feilscherei.“ Dennoch wirbt das Hotel Dorint mit einem Sommer-Sonnenwende-Abendessen: „Genießen Sie mit uns einen bunten Sonnenuntergang aus der 34. Etage und lassen Sie sich mit sommerlichen Schmankerln und erfrischenden Cocktails verwöhnen“, steht auf der Homepage, zusammen mit der Telefonnummer für die erforderliche Reservierung. Allerdings wird dieser Abend im Dorint erst am Freitag, 23. Juni, veranstaltet. Dann also, wenn die Tage schon wieder kürzer und die Nächte länger werden. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Denn wie Klaus Hager erklärt, spürt man erst ab August die allmähliche Änderung der Tageslänge. „Und so richtig merkt man es erst im September.“

Daran will man aber noch gar nicht denken. Auch wenn heute Sommersonnenwende ist. Der 21. Juni ist nämlich zugleich kalendarischer und astronomischer Sommerbeginn. Uns bleibt also noch massig viel Zeit für Schwimmen, Biergarten, Radltouren, Grillen... Dieser bislang so schöne Sommer wird sicherlich nie zu Ende gehen. Und die Frage, wann die Dämmerung eintritt, muss man auch nicht beantworten.