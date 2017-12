2017-12-30 06:00:00.0

Humoristischer Ausblick Der neue Plärrer-Festwirt überrascht alle

Was Söder schon immer über die Augsburger Uniklinik wusste und wie es in Sachen Plärrer-Festwirt weitergeht: In unserem humoristischen Ausblick erfahren sie alles zu 2018. Von Michael Hörmann

Januar: Augsburg friert. Die Stadt gibt bekannt, dass der Bücherbus nun endlich repariert und betriebsbereit ist. Anderntags kommt der Widerruf: „Leider muss der Bücherbus doch länger stehen bleiben. Die Türen sind vereist.“

Februar: Auf dem Rathausplatz sind die Narren los. Flotte musikalische Klänge aus der Konserve sind zu hören. Eine Faschingsprinzessin fliegt mehrmals durch die Luft. Kulturreferent Thomas Weitzel beobachtet das Treiben auf der Bühne und sagt anerkennend: „Hochkultur vom Feinsten.“

März: Nach monatelangen Debatten in den politischen Ausschüssen fallen in Lechhausen zwei Anwohnerparkplätze ersatzlos weg. Es entsteht stattdessen ein 20 Meter langer Radweg. Bei einer kleinen Feierstunde vor Ort sagt Oberbürgermeister Kurt Gribl: „Schritt für Schritt nähern wir uns der Fahrradstadt 2020.“

April: Der Antrittsbesuch des neuen Ministerpräsidenten Markus Söder in Augsburg führt ihn ins Rathaus. Er schnappt sich das Goldene Buch, zückt einen Füller und schreibt: „Markus Söder wusste schon immer, dass die Uni-Klinik kommt!!!!!“ Nach dem fünften Ausrufezeichen lächelt er.

Mai: Anlässlich der Europawoche findet wieder ein Veranstaltungsprogramm statt. Das traditionelle Einkaufserlebnis am Marktsonntag in der Innenstadt gehört nicht mehr dazu. Wirtschaftsreferentin Eva Weber ist insofern wenig begeistert: „Was bringt mir Europa, wenn ich nicht mal sonntags einkaufen kann?“

Juni: „Wasser Kunst Augsburg – Die Reichsstadt in ihrem Element“, heißt der Titel einer Ausstellung, die von Mitte Juni bis 30. September im Maximilianmuseum zu sehen sein soll. Die Ausstellung steht ganz im Zeichen der Bewerbung der Stadt um das Unesco-Welterbe. Ein Wasserschaden im Museum verhindert die Eröffnung zum geplanten Termin.

Juli: Deutschland steht im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Und gewinnt. In den Stunden des Triumphs herrscht in der Maximilianstraße gähnende Leere. Lediglich ein Großaufgebot an Polizei ist im Einsatz. Ordnungsreferent Dirk Wurm ist mehr als zufrieden: „Der Schutz unserer Prachtbrunnen war mir immer schon ein ganz besonderes Anliegen.“

August: Das dritte Festzelt auf dem Augsburger Plärrer geht in Betrieb. Ein neuer Festwirt ist gefunden. Augsburger Gastronomen machten das Rennen, sie nennen das Zelt: „Weißer Hase in der Sterndl Alm“. Oberbürgermeister Kurt Gribl bestreitet, sich bei der Namensgebung eingemischt zu haben.

September: Die Bundeskonferenz der deutschen Wirtschaftsjunioren findet in Augsburg statt. 1000 Teilnehmer sind angekündigt. Auf sie wartet ein abwechslungsreiches Programm: der Besuch einer heimischen Brauerei, Weinproben, ein Abstecher ins Nachtleben und vieles mehr. Tagsüber fallen Seminare wegen zu geringer Beteiligung aus.

Oktober: Es wird bekannt, dass sich der Umzug des Theaters auf das Gelände des Gaswerks nochmals um mehrere Monate verschiebt. Intendant André Bücker reagiert mit einer kurzfristigen Spielplanänderung. „Warten auf Godot“, heißt das Stück.

November: Augsburg setzt den Masterplan zur Reduzierung der Stickoxid-Belastung um. „Wir haben erkannt, dass Umweltplaketten nichts bringen“, sagt Umweltreferent Reiner Erben. Daher gilt nun folgende Regelung: Von Montag bis Mittwoch dürfen keine roten Autos in die Innenstadt, am Donnerstag und Freitag keine grünen Fahrzeuge und an den Wochenenden keine gelben.

Dezember: Am letzten Tag des Jahres gibt es einen Festakt im Rathaus, da zum 1. Januar 2019 die Uni-Klinik in die Trägerschaft des Freistaats übergeht. Festredner ist Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer. Er sagt: „Ich bin eigentlich nur in dieses Amt gekommen, um Markus Söder zu ärgern.“