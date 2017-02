2017-02-19 18:21:00.0

Augsburg Die Augspurgia feiert ihre Party „auf Wolke 7“

A-cappella-Gesang, Tanzmusik und Garden: Die Augspurgia feiert ihre Faschingsparty im Kongress am Park. Von Thomas Niedermair

Sie kamen als Piraten, Vampire oder Hexen: Rund 350 Gäste feierten mit der Augspurgia einen gut gelaunten Faschingsabend im Kongress am Park. Neben Tanzmusik und schwungvollen Gardetänzen gab es auch eine Premiere: Die bekannte A-cappella-Gruppe Cash-n-Go trat erstmals im Fasching auf.

Mit der erstmals im Kongress am Park stattfindenden Party konnte der Verein um Präsidentin Lilly Engelmeier sein Vorhaben, im Augsburger Fasching eine Duftnote in Sachen gute Laune zu setzen, mit Erfolg umsetzen. Viele der Gäste erschienen in bunter und teilweise opulenter Kostümierung. Und die Tanzfläche im „Saal Dialog“ war zu Musik von DJ Alex Woldrich von Beginn an gut gefüllt.

Cash-n-Go macht Stimmung

Doch auch eine A-cappella-Gruppe kann im Fasching Stimmung machen – das bewies Cash-n-Go. Zu Beginn sagte der Leiter des Sextetts, Martin Seiler: „Wir spielen zum ersten Mal auf einer solchen Faschingsparty.“ Doch der einstündigen Auftritt der beliebten Gruppe kam an. Mit Vokal-Interpretationen von „Major Tom“ und „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“, einem Bee-Gees-Medley sowie mit ironischen Ausflügen in Soul, Cancan, bajuwarische und indische Folklore hatte das Ensemble die Sympathien und Lacher auf seiner Seite.

Ausflug in den Götterhimmel

Ganz nach oben, nämlich in den griechischen Götterhimmel, begaben sich die Revuetänzer der Augspurgia. Prinzessin Ines I. (als Hera) und Prinz Heiko I. (als Zeus) entführten in den Olymp und überstanden „Auf Wolke 7“ auch den Auftritt des finsteren Hades unbeschadet. Stürmischen Beifall gab es auch für das Showprogramm der Zusamtaler Bettschoner.