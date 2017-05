2017-05-06 14:33:00.0

Augsburg Die Badesaison im Familienbad am Plärrer ist eröffnet

Am Samstag hat das Familienbad am Plärrer zum ersten Mal in dieser Saison seine Türen geöffnet. Die ersten mutigen Badegäste haben sich bereits ins kalte Wasser gewagt. Von Julian Würzer

Im Augsburger Familienbad am Plärrer sind am Samstag die ersten Badegäste ins kalte Wasser gesprungen. Foto: Julian Würzer