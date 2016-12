2016-12-27 18:17:00.0

Fliegerbombe Die Bombe ist weg, die Nacharbeit beginnt

1,5 Tonnen Sprengstoff werden an geheimem Ort vernichtet. Jetzt ermittelt die Stadt die Kosten der Evakuierung. Polizei und Stadtwerke sind mit ihrer Bilanz schon weiter. Von Michael Hörmann

Das ist der Moment an der Jakoberwallstraße, an dem die entschärfte Fliegerbombe zum Abtransport aufgeladen wird. Die Bombe hat Augsburg am Dienstag mit unbekanntem Ziel verlassen. Die 1,5 Tonnen Sprengstoff werden jetzt an einem nicht genannten Ort vernichtet.

Es war ein vergleichsweise unspektakulärer Akt: Ein blauer Bagger des Technischen Hilfswerk hievte am Dienstag gegen 13.30 Uhr ein mit einer grünen Plane überdecktes Teil in einen orangefarbenen Container, in dem einige Holzplatten auf dem Boden lagen. Wenig später wurde der Stahlcontainer auf einem weißen Lastwagen befestigt. Der Inhalt der Kiste hatte es allerdings in sich: Es handelte sich um die entschärfte Fliegerbombe, die Augsburg mehrere Tage lang im Atem gehalten hatte.

Die Arbeit war nicht erledigt

Die 1,8 Tonnen schwere Bombe wurde erfolgreich am ersten Weihnachtsfeiertag entschärft. Damit war die Arbeit aber nicht erledigt. Der Sprengstoff lagerte vorerst an der Fundstelle nahe dem Jakobertors. Die Baustelle, auf der die Bombe gefunden wurde, blieb daher auch noch am Dienstag bis zum Abtransport der Fliegerbombe streng bewacht. Der Sprengkörper wird von dem Spezialunternehmen, das mit der Kampfmittelbeseitigung beauftragt war, an einem geheimen Ort vernichtet. Es geht um 1,5 Tonnen Sprengstoff. Ein Gefahrengutzeichen auf dem orangen Container lässt für Außenstehende kaum erahnen, welche brisante Fracht Augsburg am Dienstag verlassen hat.

Höhe der Kosten ist offen

Nach den aufregenden Weihnachtsfeiertagen war der Dienstag der erste Werktag, um die Geschehnisse aufzuarbeiten. Noch ist manches offen – so die Höhe der angefallenen Kosten. Unterm Strich bleibt als wichtigste Erkenntnis: Alles ist gut ausgegangen. Dank der Unterstützung von 4000 Helfern wurden am Sonntag zehntausende Augsburger gut betreut, die über mehrere Stunden ihre Wohnungen verlassen mussten. Oberbürgermeister Kurt Gribl ist stolz auf die Augsburger und die vielen Unterstützer aus der Region und ganz Bayern: „Ich bin, auch mit 48 Stunden Abstand, in Demut erleichtert und dankbar.“

„Einen guten Job gemacht“

Er sei überwältigt von der geleisteten Hilfe, sagte Gribl am Dienstag. Er nennt die hauptamtlichen und freiwilligen Hilfsorganisationen, Polizei, Technisches Hilfswerk (THW), Feuerwehren aus der Region und weiten Teilen Bayerns, Stadtwerke, Berufsfeuerwehr, Messe, FCA, Mitarbeiter der Stadt in allen Bereichen, Helfer in Senioren- und Pflegeheimen und Krankenhäusern und viele andere. Vorbildlich mitgewirkt hätten zudem die Medien und die Augsburger Bürger. Der Rathauschef sieht in der Bewältigung der außergewöhnlichen Situation einen Beleg dafür, dass eine oftmals zu Unrecht gescholtene Bürokratie einen guten Job mache: „Vom Zeitpunkt der Nachricht des Bombenfunds bis zur tatsächlichen Evakuierung und Entschärfung der Bombe sind ja nur fünf Tage vergangen. In diesem engen Zeitkorridor, in dem wenig geschlafen und viel gearbeitet wurde, hat sich unsere Bürokratie, über die gerne mal geschimpft wird, als standfest, effektiv und professionell erwiesen.“

In Koblenz waren es 200.000 Euro

Für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung begann am Dienstag das übliche Tagesgeschäft. Zur Aufarbeitung gehöre die Frage der Kosten, sagt der städtische Pressesprecher Richard Goerlich: „Die Erfassung der Gesamtkosten erfolgt über die Stadt. Eine Kostenschätzung zum jetzigen Zeitpunkt abzugeben, wäre nicht seriös.“ Als vor einigen Jahren in Koblenz eine Fliegerbombe entschärft werden musste, fielen Gesamtkosten von 200000 Euro an. Goerlich spricht allenfalls von einem „möglichen Richtwert“, zumal zu sehen ist, dass die Evakuierungsaktion in Augsburg deutlich größer ausgefallen ist. Es besteht die Möglichkeit, Kosten mit Bund und Land zu verrechnen, heißt es.

Die Stadtwerke Augsburg haben bereits erklärt, dass sie den finanziellen Mehraufwand nicht der Stadt in Rechnung stellen werden, sagt Geschäftsführer Walter Casazza. Insgesamt rund 500 Fahrer von Bussen und Straßenbahnen waren im Einsatz. Hinzu kamen Mitarbeiter zur Information der Bürger an Haltestellen, im Kundencenter am Königsplatz, das bis 10 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag geöffnet war, und in der Leitstelle Verkehr. Eine ins Gaswerk ausgelagerte Leitstelle kümmerte sich um Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Pressesprecher Jürgen Fergg sagt im Nachgang, dass der Energieversorger auf einen möglichen Zwischenfall bei der Bombenentschärfung vorbereitet war: „Wir hatten Mitarbeiter in Bauwagen rund um die Sperrzone postiert, um im Explosionsfall sofort Gas- und Wasserleitungen abzusperren.“ Denn während der Evakuierung der 32000 Haushalte waren Strom, Gas und Wasser im Gebiet nicht abgestellt. Fergg: „Strom, Gas und in geringem Maße Wasser wurden während der Evakuierungszeit verbraucht, was aber keinen Rückschluss drauf zulässt, ob deshalb jemand in der Wohnung zuhause war.“

Keine Zunahme an Einbrüchen

Bürger hatten vor der Evakuierung befürchtet, dass eine stundenlange Räumung eines Teils der Innenstadt zu Einbrüchen führen könnte. Dem sei nicht so, ließ die Polizei am Dienstag wissen und bestätigte somit ihre ersten Aussagen an den Weihnachtsfeiertagen. Vor der Evakuierung waren viele Streifen im Einsatz. Auch unmittelbar nach der geglückten Entschärfung der Bombe kehrten die Beamten in die Schutzzone zurück. Gänzlich unüberwacht war die Schutzzone am Sonntag ohnehin nicht: Die an mehreren Ort installierten Videokameras hätten zumindest Anhaltspunkte geliefert, wären Menschen unterwegs gewesen.

