2017-12-29 06:47:43.0

Augsburg Die Feinstaubbelastung steigt zu Silvester stark an

An Silvester nimmt die Feinstaubbelastung in Städten zu. Welche Gefahren drohen der Gesundheit und wie hoch war die Belastung in Augsburg? Wir haben bei einem Experten nachgefragt. Von Oliver Bosch

Im vergangenen Jahr investierten Bundesbürger knapp 140 Millionen Euro, um 2016 mit Böllern und Feuerwerk zu verabschieden. Umsatztreiber sind vor allem Batterie-Feuerwerke, die in vielfältigen Ausführungen erhältlich sind.

So schön die Lichteffekte auch anzuschauen sind und so viel Spaß das Zünden von Böllern auch macht - einen großen Nachteil hat das Ganze: Neben einem riesigen Müllberg blasen Böller und Raketen tonnenweise Feinstaub in die Luft. Das Umweltbundesamt gibt die freigesetzte Staubmenge mit rund 4000 Tonnen an. Anders gesagt verursachen Hobby-Pyromanen an Silvester ungefähr 15 Prozent der jährlich im Straßenverkehr ausgestoßenen Feinstaubmenge.

Feinstaub ist eine große Gefahr für Mensch und Umwelt

Die freigesetzte Menge stellt eine Gefahr für Mensch und Umwelt dar. Der gesetzliche Grenzwert für Feinstaub liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. An Augsburgs Messstelle mit den höchsten Feinstaubwerten, der Karlstraße, lag der Wert am 27. Dezember 2017 bei 17 Mikrogramm/m³. "Im letzten Jahr haben wir am 27. Dezember in der Karlstraße 19 Mikrogramm/m³ und an Silvester 37 Mikrogramm/m³ gemessen. Am Neujahrstag erhöhte sich hier die Feinstaubbelastung aufgrund des Silvesterfeuerwerks auf 59 Mikrogramm/m³", sagt Claus Hensold, Pressesprecher beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU).

"Im Vergleich zu München war das wenig. In der Landeshauptstadt hatten wir an Neujahr Feinstaubwerte bis über 500 Mikrogramm/m³", so der Umweltexperte und fügt hinzu:" Den Spitzenwert in Augsburg verzeichneten wir am Neujahrstag 2017 mit 104 Mikrogramm/m³ am Bourgesplatz. Dort wurde wohl mehr Feuerwerk als in der Karlstraße abgebrannt".

Eine Inversionswetterlage hält Feinstaub länger in der Luft

Je nach Wetterbedingungen entspannt sich die Situation schneller oder langsamer. "Herrscht eine Inversionswetterlage, dann ist der Luftaustausch eingeschränkt. Der Feinstaub hält sich dadurch länger vor Ort und kann sich anreichern", erklärt Hensold. "Bei stürmischem Wetter oder Regen normalisieren sich die Feinstaub-Werte sehr schnell."

Für viele Städte beginnt das neue Jahr mit Überschreiten des gesetzlichen Grenzwerts von 50 Mikrogramm/m³. Insgesamt darf dieser Wert pro Jahr nur 35 Mal überschritten werden, ansonsten drohen drastische Strafen und Fahrverbote.

"In ganz Bayern werden die Grenzwerte bei Feinstaub seit 2012 eingehalten", so Pressesprecher Hensold. "In der Karlstraße lagen wir 2017 bisher 19 Mal über dem Feinstaub-Tagesgrenzwert." An den anderen Tagen waren die Feinstaubwerte in Ordnung. In München und Stuttgart ist die Belastung laut LfU deutlich höher.

Asthmatiker sollten am Neujahrstag Innenstädte meiden

Asthmatiker und gesundheitlich vorbelastete Menschen sollten am Neujahrstag Innenstädte meiden. Winzige Feinstaubpartikel schwirren in Stadtzentren durch die Luft und können Atemwege reizen. Bei Menschen, die dauerhaft der Belastung ausgesetzt sind, stören sie die Lungenfunktion.

In den letzten Jahren wurde die Feinstaubbelastung am Jahreswechsel immer wieder thematisiert. Claus Hensold vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, nennt Gründe: "Die Sensibilität der Bevölkerung für Umweltbelastungen ist stärker geworden. Hinzu kommt, dass das LfU aktuelle Messdaten täglich im Internet veröffentlicht. Dadurch können sich interessierte Bürger und Medien jederzeit schnell informieren und berichten".

