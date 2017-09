2017-09-21 09:45:00.0

Die Glasnegative von Konrad Reßler

Ein Augsburger Fotoatelier verwaltet eine problematische Hinterlassenschaft. Über 40000 Aufnahmen unbekannter Personen lagern im Stadtarchiv. Von Franz Häussler

Am 2. Mai 1870 eröffnete der Fotograf Ignaz Martin an der Bahnhofstraße in Augsburg das „Atelier Gebr. Martin“. Der am 2. Januar 1843 in Aichach als Sohn eines Glasermeisters geborene Ignaz Martin hatte das Glaserhandwerk erlernt. Auf der beruflichen Wanderung als junger Geselle war er in Dresden gelandet. Aus Sachsen kehrte er nicht als Glaser, sondern als Fotograf zurück. Er porträtierte in Aichach und bereiste ein paar Jahre die engere Heimat als Wanderfotograf.

Ignaz Martin verdiente als Fotograf offenbar gut und hielt Ausschau nach einem eigenen Atelier. Eine Großstadt wie Augsburg bot gute Verdienstchancen. Ignaz Martin erwarb am 4. Januar 1870 das 1866 errichtete stattliche Mietshaus Litera J 22d (Adresse seit 1879: Bahnhofstraße 24). Seine „Werkstatt“ mit Empfangsraum, Tageslichtatelier, Labor, Retusche- und Dunkelraum richtete er im Rückgebäude ein.

Seine Schwestern Maria und Ursula übersiedelten ebenfalls von Aichach nach Augsburg. Die Firmenbezeichnung lautete „Photographisches Atelier von Gebrüder Martin“, obwohl der jüngste Bruder Eustach erst später in das Geschäft eintrat. Im Eröffnungsinserat vom 27. Mai 1870 heißt es: „Alle in’s Gebiet der Photographie einschlägigen Aufträge wie: Einzelnportraits, Gruppen, Reproduktionen von Gemälden, Stahl- und Kupferstichen, Leichen-Aufnahmen, Landschaften etc. etc. werden auf’s Billigste und Reelste effektuirt.“

Augsburgs Porträt-Atelier Nr. 1

Das nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernte Studio entwickelte sich zu Augsburgs Porträt-Atelier Nr. 1. Bis November 1876 entstanden darin rund 50000 Aufnahmen, 1884 waren es 88000, in den folgenden 15 Jahren kamen weitere 93000 Plattenaufnahmen dazu. Zwischen 1870 und 1900 waren also rund 181000 Negativplatten belichtet worden. Ignaz Martins Bruder Eustach sattelte ebenfalls vom Glasergesellen zum Fotografen um. Er übersiedelte 1876 von Aichach nach Augsburg. 1892 zog er sich im Alter von 41 Jahren aus dem Geschäft zurück. Am 28. April 1893 meldete die „Photographische Kunstanstalt Gebr. Martin“ das Gewerbe ab. Das Atelier bestand jedoch unter Peter Schmid weiter. Der Fotograf hatte als Retuscheur bei den Martins gearbeitet. Die Vermietung an Schmid war eine Übergangslösung, bis am 1. Februar 1900 der Neffe der Martin-Brüder, Konrad Reßler, das Atelier übernehmen konnte. Es war der Sohn ihrer Schwester Ursula (1848-1926). Sie hatte als Fotolaborantin bei ihren Brüdern gearbeitet und dort den Fotografen Anton Reßler (1846-1903) kennengelernt. Sie heirateten 1875 und betrieben drei Jahre in Donauwörth ein Fotoatelier, ehe sie 1878 nach Neuburg an der Donau übersiedelten.

Ihr am 25. Oktober 1875 geborener Sohn Konrad erhielt bei den Eltern die bestmögliche Ausbildung. Ab 1893 durfte der junge Fotograf in Heilbronn, Stuttgart und Helgoland sowie in Riga, Petersburg und Bukarest Erfahrungen sammeln. Konrad Reßler war erst 24 Jahre alt, als er am 1. Februar 1900 das Atelier „Gebr. Martin“ in Augsburg übernahm. Am 11. März 1907 erhielt er den werbeträchtigen Titel „Königl. Bayerischer Hoffotograf“ verliehen. Seine Bekanntschaft mit dem Direktor der Haindl’schen Papierfabrik, Berthold Friedrich Brecht, führte 1927 zu einer Porträtsitzung von dessen Sohn, dem Dichter und „Stückeschreiber“ Bertolt Brecht. Dabei entstanden 32 Aufnahmen. Diese Glasnegative sind seit 1985 im Besitz des Fotomuseums München.

Konrad Reßler nummerierte wie sein Vorgänger sowohl das Negativ als auch den Papierabzug. Ende 1903 war die 10000. Aufnahme im Kasten, bis Weihnachten 1910 hatte er rund 35000 Negative belichtet. Aus dem Jahr 1932 stammt die Nr. 66818. Bei Nummern über 95000 scheint es sich um nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Negative zu handeln.

54 Jahre war Konrad Reßler als Fotograf tätig

Konrad Reßler war 54 Jahre lang als Fotograf tätig. 79-jährig übergab er sein Geschäft 1954 an den Fotografen und Bildreporter Heinz Glässel. Dieser verunglückte im September 1970 tödlich, seine Witwe führte das Geschäft bis 1984. Dass im Dachboden über 40000 Glasnegative lagerten, wurde 1985 bekannt. Damals erwarb Ditmar Albert, Leiter des Fotomuseums München, von den Erbinnen die 32 Brecht-Negative. Sie waren im Tresor verwahrt. Die anderen Platten verblieben weitere 30 Jahre in den Regalen im Dachboden. 2014 machte der Brecht-Forscher Dirk Heißerer darauf aufmerksam. 2015 übernahm das Stadtarchiv Augsburg den Bestand. Die Glasnegative seien in gutem Zustand, lediglich verschmutzt, stellte Dominik Feldmann vom Stadtarchiv Augsburg fest. Dennoch sei es ein problematischer „Schatz vom Dachboden“ der jetzt im Magazin des Stadtarchivs verwahrt wird. Inzwischen sind Mittel für die Restaurierung und Konservierung sowie für eine Schutzverpackung für die Glasnegative genehmigt, doch die Frage „Wer ist abgebildet?“ ist weitgehend ungelöst.

Bislang sind nur relativ wenige Personen namentlich bekannt. Dem Stadtarchiv liegen einige hundert nummerierte Papierabzüge vor, aber die meisten Fotos tragen außer dem Atelier-Aufdruck keine Namen. Die 13 mal 18 Zentimeter großen Glasplatten sind ebenfalls nummeriert, doch die einstigen Arbeitsbücher gibt es nicht mehr. Sie gäben zumindest Auskunft über Auftraggeber und Aufnahmedatum.

