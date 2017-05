2017-05-26 11:19:22.0

Augsburg Die Kantine geht in den Yum-Club

Die Zukunft des beliebten Liveclubs ist gesichert: Nach einem Umbau will die Kantine von ihrem jetzigen Standort in der ehemaligen Reese-Kaserne an den Königsplatz umziehen. Von Miriam Zissler

Die Kantine wird an den Königsplatz umziehen. Foto: Silvio Wyszengrad