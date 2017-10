2017-10-26 15:00:00.0

Augsburg Die „Lex Lechhausen“ und ihre Folgen

Der Alte Ostfriedhof spiegelt die Vergangenheit des heute zweitgrößten Stadtteils wider. Von vier Bürgermeistern, dem Wunsch nach Jurakenntnissen und dem Eindruck, verkauft worden zu sein. Von Andreas Alt

Es ist noch gar nicht lange her, da war Lechhausen ein oberbayerisches Dorf. Erst vor rund 100 Jahren, nämlich 1913, wurde das zeitweise größte Dorf Bayerns ein Augsburger Stadtteil. Wie das kam und warum Lechhausen so groß wurde, lässt sich gut auf dem kommunalen Friedhof, dem Alten Ostfriedhof, erzählen. Denn hier sind viele maßgebliche Persönlichkeiten des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts begraben. Stadtarchivar Georg Feuerer, selbst ein Lechhauser, machte die Orts- und Stadtgeschichte auf Einladung der örtlichen SPD anschaulich.

Lechhausen hatte laut Feuerer vier Bürgermeister, bevor der Ort zu Augsburg kam: Benedikt Kreitmayr, Anton Behringer, Sebastian Klaus und Carl Seiderer. Die Gräber aller vier Politiker sind noch vorhanden. Nach allen sind Straßen benannt. Kreitmayr ließ den kommunalen Ostfriedhof 1847 anlegen. Zuvor lag der Gottesacker stets um die Kirche herum, hier um St. Pankratius. Der Platz war dort aber sehr begrenzt, die hygienischen Verhältnisse nicht allzu gut.

Kreitmayr (1810 - 1889), von Beruf Landarzt, wurde zunächst vom Landgerichtsbezirk Friedberg zum Gemeindepfleger ernannt. 1869 wurde er gemäß der neuen Gemeindeordnung des Königreichs Bayern gewählter Bürgermeister. Laut Feuerer durften damals nur begüterte Bürger wählen; das waren in Lechhausen etwa 300.

Täglich eine Messe gelesen

Anton Behringer (1835 - 1911) war gelernter Maurer und brauchte eine Genehmigung von Friedberg, sich in Lechhausen ansiedeln zu dürfen. Die Friedberger Maurer waren nicht dafür. Sein einziger Sohn starb jung; Behringer tat sich darauf mit Spenden und Stiftungen an die Kirche hervor. Unter anderem ermöglichte er ein Benefiziat, damit in Lechhausen täglich eine Messe gelesen werden konnte. Auch den Neubau von St. Pankratius leitete er. Zudem stammt von ihm das Feuerwehrhaus. Bürgermeister war er von 1881 bis 1886. Sein Nachfolger wurde Sebastian Klaus (1835 - 1901), ein Landwirt. Er erlebte vor seinem Tod noch die Erhebung Lechhausens zur Stadt im Jahr 1900. Der Ort wuchs gewaltig durch Arbeiter, die aus ganz Bayern zuzogen; Lohn und Brot fanden sie vor allem bei der MAN. In Lechhausen zu wohnen, war nach Aussage von Feuerer günstiger als in der Stadt Augsburg. Die werdende Stadt östlich des Lech mit rund 10000 Einwohnern musste Wohnungen und Infrastruktur schaffen. Bürgermeister Klaus war offenbar sehr beliebt: Er wurde zweimal wiedergewählt, obwohl Friedberg darauf drängte, dass Lechhausen einen Juristen an der Spitze brauchte.

Bürgermeister mit Jurakenntnis

Die nötigen Jurakenntnisse brachte dann Carl Seiderer (1873 - 1933) mit. Die Probleme wuchsen ihm allerdings über den Kopf. Er baute zwar eine Schule und ließ Straßen pflastern (wofür Pflasterzoll erhoben wurde). Die Stadtkasse gab aber den Bau einer flächendeckenden Kanalisation und einer Wasserleitung (Wasser wurde noch um 1900 aus Brunnen geschöpft) nicht her. Seiderer verlangte von Augsburg einen Gewerbesteuerausgleich, beantragte sicherheitshalber aber auch die Eingemeindung. Der bayerische Landtag erließ laut Feuerer 1912 eine „Lex Lechhausen“, durch die Augsburg zur Zahlung verpflichtet wurde. Da erklärte sich der große Nachbar lieber zur Eingemeindung bereit und finanzierte die nötigen Investitionen. Seiderer wurde Rechtsreferent in Augsburg.

„Der Seiderer hat uns verkauft!“ So sehen das viele Lechhauser noch heute. Das ist aber in den Augen von Feuerer nicht zutreffend. Lechhausen brauchte die Eingemeindung mehr als Augsburg. Carl Seiderer erwarb sich als Augsburger Beamter im Ersten Weltkrieg Verdienste, als er die Lebensmittelversorgung für Lechhausen organisierte.

Beim Gang über den Alten Ostfriedhof machte die Gruppe auch an anderen Gräbern Halt: Eduard Wallner war Lehrer und erhielt für die Erforschung von Ortsnamen die Ehrendoktorwürde. Anton Schenk war ein Bankdirektor alten Schlages. Er vergab Kredite aufgrund von persönlichem Vertrauen. Friedl Urban, von manchen als Kommunist verschrien, war Gewerkschafter und später Direktor der LVA Schwaben. Er war als SPD-Stadtrat maßgeblich an der Gründung der Siedlung Hammerschmiede beteiligt. Man sah Grabstellen bekannter Handwerkerfamilien wie Behrbohm, Hanrieder oder Moll. Es gibt auch ein Gemeinschaftsgrab der katholischen Pfarrer in Lechhausen.

Trauerzug über die Lechbrücke

Die Lechhauser Protestanten gingen früher in St. Jakob (Jakobervorstadt) zur Kirche, wurden aber in Lechhausen beerdigt. Dann bewegte sich ein Trauerzug über die Lechbrücke zurück. St. Pankratius war verpflichtet, beim Vorbeizug die Glocken zu läuten. Manche katholischen Pfarrer mussten dazu laut Feuerer ermahnt werden. Lechhauser, die nach Augsburg zur Arbeit gingen, zahlten noch Brückenzoll. Neben der Lechbrücke stand der MAN-Steg zur Verfügung. Bei dessen Überquerung hieß es, vom Fahrrad abzusteigen. Bei Zuwiderhandlung setzten die Zöllner Fahrverbote gegen Verhängung einer Strafe von fünf Mark strikt durch.

Man erfuhr auch etwas über die Grabkultur. Lange waren in Lechhausen hölzerne Grabkreuze üblich. Erst im 20. Jahrhundert kamen die heute bekannten Grabsteine. Die Inschriften waren teuer. Einfache Bürger sind nur mit Namen und Lebensdaten eingeschrieben, reichere Leute zudem mit ihrem Beruf und gegebenenfalls mit Ehrentiteln. Und man liest Sentenzen wie „Quis eras, quis es, quis eris“ („Wer du warst, wer du bist, wer du sein wirst“).