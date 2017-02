2017-02-05 18:58:00.0

Augsburg Die Liebe zur Heimat geht durch den Magen

Kulinarisch umspannt die Friedberger Straße die ganze Welt. Zuletzt eröffneten das georgische Lokal Tbilisi und das marokkanische Bio du Maroc. Von Gerlinde Knoller

Im Restaurant Bio du Maroc serviert Odilia Mochkaai traditionelles Tajine in einem klassischen Tontopf.

Wer andere Länder geschmacklich bereisen möchte, braucht sich nicht unbedingt in ein Flugzeug zu setzen. Dass Augsburg eine multikulturelle Stadt ist, zeigt sich am Beispiel der Friedberger Straße in Hochzoll, wo sich – meist nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt – Lokale aus aller Herren Länder finden. Im Oktober 2016 neu aufgemacht hat das Tbilisi, wo es Spezialitäten aus Georgien gibt. Und seit einem Jahr lädt das Bio du Maroc seine Gäste auf eine kulinarische Reise durch Marokko ein.

Besic Gigauri, der Chef des Tbilisi, benannt nach der georgischen Hauptstadt Tiflis, stammt selbst aus Georgien. Inspiriert von seinem Bruder, der in München ein georgisches Restaurant führt, wuchs in ihm die Idee, auch in Augsburg, wo viele russisch-stämmige Menschen leben, ein Lokal mit georgischer Küche zu eröffnen. Georgien ist zwar nicht Russland, aber die Küche ist eine ähnliche.

ANZEIGE

Mit Bauernkäse überbackenes Fladenbrot

„Wir essen gerne richtig viel Fleisch“, sagt Gigauri, „am liebsten an richtig großen Spießen“. Kein Wunder also, dass sich auf der Speisekarte Fleischgerichte, vor allem Spieße, in allen Variationen finden. Zur georgischen Küche gehören auch die „Catschapuri“. Es ist ein mit georgischem Bauernkäse überbackenes Hefefladenbrot. Ebenfalls eine Spezialität des Landes sind die „Chinkali“, gekochte Teigtaschen, die mit den verschiedensten Füllungen – etwa Hackfleisch – im Tbilisi angeboten werden. „Jedes Essen ist bei uns georgisch“, sagt Gigauri und lobt sehr seinen Koch, einen Landsmann, der auch diese Spezialitäten zuzubereiten weiß. Selbst die Weine und Limonaden, die Gigauri in seinem Restaurant anbietet, stammen aus seinem Heimatland.

Theke aus dem Film Casablanca

Über den Magen bleibt die Verbindung zum Herkunftsland und seiner Kultur lebendig, auch wenn diese Heimat weit fort liegt. Besonders spürbar wird dies im Bio du Maroc, das Odilia Mochkaai, eine gebürtige Kaukasierin, die mit einem Marokkaner verheiratet ist, vor einem Jahr eröffnet hat. Wer das Lokal betritt, wähnt sich sofort in Marokko. Der Pracht maurischer Paläste nachempfunden ist das Ambiente, der fein ausgearbeitete Stuck, die Fliesen, die Vorhänge, die Polster. „Alles, außer das Besteck und die Gläser“, hat das Ehepaar aus Marokko. Wer einen Blick auf die Theke wirft, wird sich vielleicht erinnern an die Theke aus dem Film Casablanca. Auf den Tisch kommen typische marokkanische Gerichte, die von der marokkanischen Köchin auch nach alter Tradition zubereitet werden. Das heißt: Gekocht und auch serviert wird im sogenannten Tajine, einem Gefäß aus Ton mit spitzem oder rundem Deckel. Die Speisekarte entführt in verschiedene marokkanische Städte, es gibt viele Gerichte mit Couscous, Gemüse, einem besonderen Fladenbrot und Fleisch. „Die marokkanische Küche ist eine Trennkostküche“, erklärt das Paar. Da könne es sein, dass mal mehr das Gemüse im Vordergrund steht, mal das Fleisch. Charakteristisch sei auch, dass die Speisen gut gewürzt sind. Odilia Mochkaai holt ein Behältnis, aus dem, sobald der Deckel geöffnet ist, ein wunderbar aromatischer Duft steigt. „Ras el Hanout“ heißt diese Mischung aus über 40 Gewürzen.

Alles ist bio

Mit ihrem Restaurant wollen Odilia Mochkaai und ihr Mann mehr als ein Restaurant führen. Sie stehen für eine gesunde, natürliche Lebensweise. Alles ist bei ihnen bio und entsprechend zertifiziert.

Auf der Friedberger Straße in Hochzoll kann der Gast noch weitere Länder kulinarisch besuchen, etwa Amerika (John Farmer), Vietnam (Chi Fu) und – schon seit nahezu 20 Jahren das italienische Restaurant Dolce Vita. Viele kleine Imbisse mit Nudelbox, Döner, Pizza und Co. kommen dazu.