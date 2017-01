2017-01-18 10:05:00.0

Augsburg Die Messe für Bauherren

Bei den Immobilientagen 2017 wird mit „Smart Home“ ein intelligentes Haus präsentiert. Auf mehr als 20.000 Quadratmetern haben rund 300 Aussteller noch vieles mehr zu bieten. Von Andreas Alt

Ein komplett erstelltes intelligentes Haus soll die große Attraktion der „Immobilientage 2017“ vom 10. bis 12. Februar in den Hallen der Messe werden. Es umfasst zwölf mal zwölf Meter Grundfläche und verfügt über Rasen und einen Swimmingpool, wie Veranstalter Bernd Böhme ankündigte. Heizung und Klimatisierung, die Alarmanlage und vieles mehr werden in diesem „Smart Home“ automatisch gesteuert; ebenso werden der Rasen gemäht und der Pool gereinigt. Ergänzend zu den Immobilientagen findet auch wieder die Schau „Bau im Lot“ mit zahlreichen qualifizierten Handwerksfirmen statt. Böhme hat rund 300 Aussteller auf mehr als 20.000 Quadratmetern Fläche versammelt. In neun Messeforen werden gut 200 Fachvorträge rund ums Bauen, Renovieren und Modernisieren sowie den Immobilienkauf angeboten. Gerechnet wird mit 25.000 bis 30.000 Besuchern.

Mehr Nachfrage als Bauplätze

Böhme wendet sich speziell an private Bauinteressenten, die nach seinen Worten angesichts von immer mehr Hightech ohne Beratung und ohne Vergleichsangebote kaum mehr auskommen.

ANZEIGE

Angesichts des aktuellen Immobilienbooms übertreffe die Nachfrage die Zahl an Bauplätzen, sagte Böhme, aber Bauangebote seien vorhanden. In städtischen Regionen gehe es nicht so sehr um Ein- oder Zweifamilienhäuser, sondern vor allem um Eigentumswohnungen in Wohnanlagen. Aber auch da sei es wichtig, sich rechtzeitig zu informieren. Die Sonderausstellung „Garten am Eigenheim“ präsentiert viele Ideen für moderne Gärten.

Probleme mit windigen Firmen von weit weg

Dem Verein Bau im Lot gehören rund 50 Fachfirmen aus der Region an. Ihr Qualitätszeichen ist ein goldenes Lot. Laut dem Vorsitzenden Joachim Heinze müsse immer häufiger bei Auseinandersetzungen zwischen Betrieben und Bauherren vermittelt werden.

Reklamationen hätten inzwischen allerdings weniger das Ziel, Mängel zu beheben, sondern den Preis zu drücken. Heinze gibt jedoch zu bedenken, dass Qualität ihren Preis habe. Bauherren machten auch zunehmend schlechte Erfahrungen mit windigen, weit entfernt angesiedelten Baufirmen.

Nicht selten würden unfertige Gewerke zurückgelassen, und dann sei es für den Auftraggeber schwierig, zu seinem Recht zu kommen. Bei „Bau im Lot“ seien alle Bausparten vertreten; in der Regel sei der Firmenchef selber am Stand zugegen. Ein Schwerpunktthema der Messe ist auch der Schutz gegen Einbrecher.

Die Messe ist an den drei Ausstellungstagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei; Parken an Messe und Uni kostet 4 Euro. Nähere Infos: www.immobilientage-augsburg.de .