Augsburg Die Nachwehen eines Bombenfundes

Kindertagesstätte Rumpelstilzchen muss auf Teil des Freigeländes verzichten. Grund ist ein Konflikt mit der Stadt. Von Peter K. Köhler

Seit fünf Monaten müssen die Mädchen und Buben des Kinderhauses „Rumpelstilzchen“ in der Gögginger Schafweidsiedlung auf einen Teil ihres Freigeländes verzichten. Der Grund: Beim Buddeln förderten Kinder im August einige Metallteile zutage. Außerdem wurden, wie bereits berichtet, im Erdreich Teile einer Stabbrandbombe aus dem II. Weltkrieg sowie weitere Munition entdeckt. Die kleine Bombe wurde unschädlich gemacht und abtransportiert.

Sandkasten und Schaukel

Bei der weiteren Untersuchung des Geländes ortete der Kampfmittel-Beseitigungsdienst auch noch zahlreiche weitere Metallgegenstände im Boden. Deswegen wurden die Kita zunächst für zwei Tage komplett geschlossen und ein Zaun rund um die Fundstelle gezogen. Die Stadt hatte diese Maßnahmen angeordnet. Damit war ungefähr die Hälfte des Gartens abgesperrt. In ihm befinden sich unter anderem ein Sandkasten und die Schaukel.

Unschädliche Schrottteile

Beim Ausgraben der Metallteile stellte sich dann heraus, dass viele vollkommen unschädliche Schrottteile unter der Grasnarbe steckten. „Vermutlich haben einige Siedler in der Nachkriegszeit hier einfach ihr Alteisen entsorgt“, sagt der Leiter des Kinderhauses, Thomas Moster. Die Teile müssen ausgegraben und entsorgt werden. Außerdem sollen chemische Analysen Aufschluss über eine mögliche Belastung mit Gift- oder Schadstoffen geben. Theoretisch hätten diese Arbeiten längst abgeschlossen und der Gartenteil wieder geöffnet werden können.

Zum Ausgleich in den Wald

Doch es gibt zwischen der Stadt und der schwäbischen Arbeiterwohlfahrt (AWO), dem Träger des Kinderhauses, einen Konflikt über die Frage, wer für die beträchtlichen Kosten aufkommen muss. Zusätzlich ist umstritten, ob der Boden in dem betroffenen Areal komplett ausgetauscht werden muss oder ob es reicht, die entstandenen Löcher zu verfüllen und neues Gras anzusäen. „Wir gehen mit den Kindern zum Ausgleich in den Wald, in dem sie viel erleben können“, berichtet Moster.

Unterdessen forderte der Elternbeirat die Stadt auf, das Gelände zu sanieren und freizugeben. In dem Bereich liegt unter anderem ein Erdwall, den die Kinder im Winter gern zum Rodeln benutzen. Ein wenig gemildert wird das Dilemma, weil das Kinderhaus in einem großen Grundstück liegt. Es bietet trotz der Teilsperrung genügend Platz zum Toben.