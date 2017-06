2017-06-22 18:43:00.0

Augsburg Die Stadtmauer am Roten Tor ist einsturzgefährdet

Für die Sanierung muss die Bauverwaltung mehr Geld einplanen.

Die Sanierung der Stadtmauer im Bereich der Rote-Torwall-Anlagen wird wohl mehr als doppelt so teuer wie gedacht. Aktuell sind rund 100000 Euro dafür vorgesehen, die Mauer zu sanieren. Im Zuge der Bauarbeiten wurde aber festgestellt, dass die Mauer im etwa 30 Meter langen Sanierungsabschnitt deutlich stärker in Mitleidenschaft gezogen ist als gedacht. Nötig sei eine statische Sanierung, um die Standsicherheit zu gewährleisten, heißt es aus dem Hochbauamt. Es rechnet mit Zusatzkosten von rund 140000 Euro.

Intern umschichten

ANZEIGE

Die Bauverwaltung muss nun zusehen, wie sie das Geld noch in diesem Jahr intern umschichtet, weil die Mauer sonst für 31000 Euro notdürftig bis zu einer Sanierung gesichert werden müsste.

Bis auf weiteres muss der Weg an der Mauer wegen Einsturzgefahr gesperrt bleiben. Davon wird auch das Bürgerfest in den Wallanlagen am Roten Tor, das im August stattfinden wird, betroffen sein.

Was passiert mit einem Ahorn

Die Stadt prüft momentan noch, wie mit einem großen Ahorn in Nähe der Mauer umgegangen werden soll. Auch eine Fällung steht in diesem Fall zur Debatte. Wegen der Wurzeln ist es laut Auskunft von Experten nicht möglich, die Mauer im Bereich des Baumes statisch zu sanieren.