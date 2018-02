2018-02-02 06:36:00.0

Verkehr Die Straßenbahn-Linie 3 fährt bald bis nach Königsbrunn

Nach jahrzehntelanger Diskussion geht die Straßenbahn-Verlängerung nach Königsbrunn ins Genehmigungsverfahren. Es wird die dritte Linie, die die Stadtgrenze überschreitet. Von Michael Hörmann

Die Straßenbahnlinie 3 führt von Stadtbergen, Pfersee über den Kö nach Haunstetten-West. Hier ist auch ein großer Park&Ride-Platz. Noch. Denn die Tram soll künftig weiterfahren. Ziel ist dann Königsbrunn. Bis es soweit ist, muss die Planung in ein Genehmigungsverfahren. Zuständig ist dafür die Regierung von Schwaben. Sie prüft, ob Einwände gegen die Planung berechtigt sind, und die Stadtwerke Augsburg, die die Tramverlängerung planen, gegebenenfalls nachbessern müssen.

Ein weiterer Meilenstein ist geschafft

Nach Stadtbergen, Friedberg-West wird mit der Tram-Verlängerung nach Königsbrunn zum dritten Mal die Augsburger Stadtgrenze überschritten. Die Stadtwerke haben jetzt die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren bei der Genehmigungsbehörde eingereicht. Neben der digitalen Version wurden in 18 Umzugskartons 18 Ausführungen der Unterlagen in 144 Aktenordnern übergeben. Bereits seit Jahrzehnten wird die Trasse für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 von der bisherigen Endhaltestelle Haunstetten-West im Süden Augsburgs bis in die Innenstadt von Königsbrunn von den beiden Nachbarstädten freigehalten. Mit der Übergabe der Unterlagen wurde nun über 40 Jahre nach der ersten Bitte aus Königsbrunn, die Verlängerung nach Süden zu prüfen, ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung geschafft.

Die Kosten liegen wohl bei 48 Millionen Euro

Inhalt der eingereichten Unterlagen sind eine Vielzahl von Plänen, wie technische Lage- und Höhenpläne, Spartenpläne, Fahrleitungspläne oder Bauwerkspläne. Außerdem enthalten die Unterlagen zahlreiche Gutachten, etwa Umweltverträglichkeitsgutachten zu Boden, Wasser, Pflanzen, Tiere oder Kulturgüter, aber auch Baugrund-, Verkehrs- oder Erschütterungsgutachten. Erst wenn der Genehmigungsbeschluss für das Vorhaben ergangen ist, kann mit dem Bau der Trassenverlängerung nach Königsbrunn begonnen werden. Die Bauzeit wiederum ist abhängig vom jahreszeitlichen Beginn, notwendigen archäologischen Untersuchungen und der Prüfung auf Kampfmittelfreiheit und kann so voraussichtlich zwei bis drei Jahre dauern.

Die Strecke ist 4,6 Kilometer lang, von denen 1,9 Kilometer auf Augsburger Flur liegen. Die Kosten werden auf rund 48 Millionen Euro beziffert. Es wird mit staatlichen Zuschüssen gerechnet, die bei mehr als 80 Prozent liegen.

Sechs neue Haltestellen

Neben zwei bestehenden Haltestellen, die umgebaut werden, werden sechs Haltestellen neu angelegt. Die neue Endstation in Königsbrunn ist als Busbahnhof schon seit einigen Jahren in Betrieb. Geplant ist, dass der Streckenabschnitt nach Königsbrunn von der Tram in der Regel im 15-Minuten-Takt befahren wird, nur samstags im 20-Minuten-Takt und am Sonntag bis 9 Uhr alle 30 Minuten. Bis zum Augsburger Königsplatz wird die Straßenbahn ab Königsbrunn Zentrum etwa eine halbe Stunde unterwegs sein. Die Stadtwerke rechnen auf dem Streckenabschnitt mit bis zu 10.000 Fahrgästen pro Tag. Eingerechnet sind dabei etwa die Fahrgäste des Schnellbusses 740 aus Königsbrunn, der mit Eröffnung der Tramlinie eingestellt wird.