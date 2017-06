2017-06-08 19:13:00.0

Nahversorgung Die Supermärkte kehren in die Stadt zurück

Lange Zeit bauten die Konzerne lieber auf der grünen Wiese. Das hat sich aus verschiedenen Gründen geändert. In einigen Augsburger Stadtteilen ist die Lage inzwischen gut, doch es gibt noch viele Lücken. Von Christian Mühlhause

Wenn es in Kriegshaber um die Probleme des Stadtteils geht, dann taucht ein Thema immer auf: die schlechte Nahversorgung. Alle Hoffnungen ruhen nun auf dem geplanten Nahversorgungszentrum am nördlichen Ende des Reese-Areals. Wohl keine andere Frage musste der Chef der städtischen Wohnbaugruppe (WBG), Mark Dominik Hoppe, in den vergangenen Jahren gegenüber Kriegshaberern so oft beantworten wie die nach dem Baubeginn des Supermarktes.

Entsprechende Planungen gibt es bereits seit dem Jahr 2010. Ein Projektentwickler hatte sich des Vorhabens angenommen. Doch nachdem einer der Investoren Konkurs anmeldete, suchte die Stadt einen neuen Investor. Es wurde die WBG. Baubeginn für den Vollsortimenter könne noch 2017 sein, wenn die nötigen Unterlagen schnell da seien, sagt Hoppe. „Ich vermute aber, es wird eher April 2018 und dann wird zwei Jahre gebaut.“ Inzwischen ist aber bereits klar, dass die Handelskette Rewe den Supermarkt betreiben wird.

Wo es Versorgungslücken gibt

Doch nicht nur Kriegshaber hat das Problem. „Eine ungenügende Nahversorgung besteht aus unserer Sicht auch in besonders starkem Maß in Hochzoll, der Hammerschmiede und der Firnhaberau“, sagt Baureferent Gerd Merkle. Über viele Jahre lang verschwanden die Drogeriemärkte, Metzger und Supermärkte aus der Innenstadt und aus mehreren Stadtteilen – zum Leidwesen der Anwohner. Die Nahversorgung wurde dadurch immer schlechter. Seit etwa drei Jahren aber ist ein Umdenken bei den Lebensmittelkonzernen festzustellen: Sie eröffnen wieder Filialen in Wohngebieten und zentralen Lagen. Davon profitiert seit kurzem unter anderem das Textilviertel, wo kürzlich auf dem AKS-Gelände ein Aldi und ein Rewe eröffneten. In Oberhausen entstanden gleich drei Nahversorgungszentren entlang der Donauwörther Straße.

Worüber sich die Menschen im Textilviertel und Oberhausen bereits freuen, darauf wird andernorts hingefiebert. Seit längerem warten beispielsweise die Menschen im Bärenkeller darauf, dass der angekündigte Edeka im Zaunkönigweg realisiert wird. Der Bauträger beklagte die Bürokratie bei der Stadtverwaltung. „Ich habe den Eindruck, dass man der Stadt nichts recht machen kann“, sagte er Ende April gegenüber unserer Zeitung.

Die Verhandlungen ziehen sich

Im Domviertel ziehen sich Verhandlungen mit Wohnungseigentümern in einem Gebäude in der Frauentorstraße. Entstehen soll dort ein Markt, wie er bereits am Rathausplatz existiert. Ein Supermarkt also, der ohne Parkplätze auskommt und mit weniger Verkaufsfläche als klassische Supermärkte.

Aus Sicht der Stadtverwaltung hat sich die Lage in den vergangenen drei Jahren aber deutlich verbessert. Insbesondere in den Neubaugebieten wie Sheridan (Pfersee) oder dem Textilviertel sei inzwischen eine Grundversorgung sichergestellt. Das liege auch an der Steuerung durch die Stadt, betont Baureferent Gerd Merkle. „Die Stadt hat beschlossen, Handel an dezentralen Standorten nur noch eingeschränkt zuzulassen. Wir wollen, dass sich die Discounter und Vollsortimenter in den ausgewiesenen Nahversorgungszentren ansiedeln und nicht auf der grünen Wiese.“ Ein Problem war in der Vergangenheit oft, dass innerstädtische Immobilien aus Sicht der Unternehmen nicht mehr ausreichend Verkaufsfläche boten, die Filialen deswegen geschlossen wurden und die Unternehmen in die Gewerbegebiete umzogen. Vollsortimenter fordern oft eine Fläche von etwa 1200 bis 1600 Quadratmetern, was in dicht bebauten Gebieten ein Problem darstellt.

Viele Aspekte spielen eine Rolle

Merkle nennt noch einen Aspekt, warum die Discounter wieder vermehrt innerstädtisch präsent sind: „Bei der Standortwahl spielen wieder andere Frequenzbringer wie eine Post, Ärzte, Banken oder anderen Dienstleistungen eine Rolle.“ In Lechhausen und Pfersee gibt es beispielsweise funktionierende Stadtteilzentren mit Supermärkten. In Hochzoll Süd ist ein Supermarkt geplant, der nach der Sanierung des Zwölf-Apostel-Platzes kommt.