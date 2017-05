2017-05-17 16:28:00.0

Ehrenamt Die Tafel sucht Fahrer

Die Einrichtung versorgt Bedürftige mit Lebensmitteln und ist nun selbst in Not. Von Sophie Krabbe

Die Augsburger Tafel hilft Menschen, die in Not sind: Seit 20 Jahren versorgt sie Bedürftige kostenlos mit Lebensmitteln, die unter anderem von Supermärkten zur Verfügung gestellt werden. Im Moment sind es rund 5000 Berechtigte, die auf diesem Weg unterstützt werden. Doch nun ist die Tafel selbst in Not geraten: Es fehlt an Fahrern, die die Ware an die sechs Ausgabestellen bringen.

200 Helfer sind im Einsatz

200 Ehrenamtliche helfen laut Fritz Schmidt, Chef der Augsburger Tafel, bei der Verteilung und Ausgabe der Lebensmittel. Das sei, sagt er, eine Herkulesaufgabe. Was die Sache erschwert: Die meisten Helfer sind Rentner, ihr Durchschnittsalter liegt bei weit über 60 Jahren. „Wir arbeiten hauptsächlich vormittags. Da sind die jungen Leute meistens nicht verfügbar“, sagt Schmidt.

Viele Ausfälle

Besonders im Fahrdienst ist das Alter der Helfer nun zum Problem geworden: Der Verein kämpft mit großen Engpässen. In den vergangenen zwei Monaten fielen 15 der 60 Fahrer, die sich für die Tafel engagieren, aufgrund von Krankheit langfristig aus. Die schwere Arbeit muss nun von den verbliebenen Helfern bewerkstelligt werden. Eine Entlastung wäre dringend nötig, damit der Betrieb reibungslos weiterlaufen kann. Doch das gestaltet sich schwierig: Der Verein findet kaum Interessenten für das Ehrenamt.

„Unsere Fahrer fahren nicht nur Auto. Sie müssen auch bei Wind und Wetter bis zu 20 Kilogramm schwere Kisten ein- und ausladen. Das ist Knochenarbeit, die für Rentner kaum zu schaffen ist“, erklärt Peter Gutjahr, der Logistikleiter der Tafel. Von zehn Interessenten übernähme nach dem Probearbeiten nur einer das Amt über.

Man freut sich über jeden Helfer

Die Mitglieder der Tafel hoffen nun, dass sie bald Helfer finden, um die Engpässe zu beheben. „Fahrer brauchen wir besonders. Aber natürlich freuen wir uns über jeden, der uns irgendwie unterstützen möchte“, sagt Schmidt. Bis dahin versuchen die Ehrenamtlichen mit viel Teamgeist, die zusätzlichen Belastungen zu stemmen.

Wer sich als Helfer bei der Tafel bewerben will, kann sich unter Telefon 0821/313331 oder unter info@augsburger-tafel.de melden.