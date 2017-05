2017-05-24 09:47:21.0

Augsburg Die Uni Augsburg hat ein neues Haustier - eine Schildkröte

Im Netz ist der Uni-Kater zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Nun bekommt er Gesellschaft - von einer Schildkröte. Die Uni Augsburg sucht noch einen Namen für das neue Tier. Von Sandra Liermann

Bisher war "Campuscat", ein rotgetigerter Kater, das einzige Tier, das auf dem Campus der Uni Augsburg lebte. Nun bekommt der Kater tierische Gesellschaft - von einer Schildkröte im Unisee.

"Campuscat" dürfte den meisten Studenten bekannt sein: Regelmäßig streunt der Kater durch die Unigebäude, setzt sich in Vorlesungen und lässt sich von Studenten den Bauch kraulen. Im Netz ist das tierische Uni-Maskottchen längst zu einer kleinen Berühmtheit geworden, hat sogar einen eigenen Facebook- und Instagram-Kanal.

Neues "Haustier" für die Uni Augsburg

Die tierische Hoheit über den Uni-Campus muss sich "Campuscat" nun mit einer Schildkröte teilen. Wie das Tier in den Unisee gekommen ist, weiß niemand so recht. Michael Hallermayer, Pressesprecher der Uni Augsburg, sagt: "Wir wissen nicht, wo die Schildkröte herkommt. Vermutlich lebt sie auch schon länger dort, hat aber erst in den letzten Wochen für Aufmerksamkeit gesorgt." Mehrere Studenten und Mitarbeiter hätten das Tier gesichtet. "Meist hält sie sich im unteren Bereich des Uni-Sees auf, in der Nähe des Kunst- und Musik-Gebäudes", sagt Hallermayer.

Zum "Tag der Schildkröte" am 23. Mai veröffentlichte die Uni Augsburg ein Foto der Schildkröte. Um ehrlich zu sein: ein Suchbild. Zwischen Schilfhalmen ist der Panzer der tellergroßen Wasserschildkröte zu erahnen.

Uni Augsburg sucht Namen für die Schildkröte

Die Uni Augsburg sucht jetzt nach einem Namen für das neue "Haustier". Ein erster Vorschlag auf Instagram lautet - analog zur "Campuscat" - "Campusturtle". Möglicherweise wird die noch namenlose Schildkröte ja ebenfalls zu einem Social-Media-Star. Dass auch sie durch die Uni-Gebäude streift und sich von Studenten kraulen lässt, ist jedoch eher unwahrscheinlich.

