2017-10-12 18:02:00.0

Augsburg Die Uni-Mensa ist top im Vegan-Ranking

Veganer haben es in der Mensa der Universität offenbar besonders gut. Diese erhielt jetzt nämlich eine Auszeichnung.

In der Mensa der Universität Augsburg kann man hervorragend vegan essen. Zu diesem Schluss kam die Tierrechtsorganisation PETA. Die Uni-Mensa wurde dafür mit der höchsten Bewertung von vier Sternen ausgezeichnet.

Sie ist nicht die einzige. In der vierten Auflage des Vegan-Rankings von PETA wurden weiteren fünf Mensen von Studierendenwerken alle vier Sterne verliehen. Daneben schafften es 24 Mensaangebote mit drei „Vegan-Sternen“ in die Topriege. Acht Hochschulkantinen erhielten zwei Sterne, Nachholbedarf besteht bei fünf Verpflegungseinrichtungen, die jeweils noch einen Stern bekamen. Insgesamt hatten 43 Studentenwerke an der Befragung teilgenommen, die in Kooperation mit dem Deutschen Studentenwerk erfolgte.

ANZEIGE

Die Mensa an der Universität Augsburg punktete mit ihrem vielfältigen Angebot. Sie bietet täglich bis zu vier verschiedene vegane Gerichte, wie Sojagyros mit Fladenbrot und Paprikacreme, an. Zudem gibt es Sonderaktionen, wie etwa Themenkochkurse, bei denen die vegane asiatische oder sommerliche Küche ausprobiert wird. Dafür gab es einen Platz ganz oben in PETAs Mensa-Ranking 2017. Vier Sterne erhielten auch die Mensen in Berlin (Mensa FU Veggie N˚1), Essen/Duisburg, Erlangen/Nürnberg, Heidelberg und Koblenz. Dort gibt es täglich mehrere pflanzliche Gerichte zur Auswahl, Themenkochkurse, kostenfreie Ernährungsseminare, vegane Kochbücher zum Ausleihen, Vorträge und Aktionswochen. Die Tierrechtsorganisation will Mensen und Kantinen dazu anregen, ihr Angebot an veganen Speisen weiter auszubauen. AZ