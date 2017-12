2017-12-29 06:45:00.0

Augsburg Die Vorboten der Landtagswahl kündigen sich an

Parteien setzen bei ihren Neujahrsempfängen auf bekannte Gesichter. Wer wann was geplant hat. Von Michael Hörmann

Im Herbst wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Die Vorboten dieser Wahl zeigen sich zu Beginn des neuen Jahres. Nahezu alle Parteien stimmen bei ihren jeweiligen traditionellen Neujahrsempfängen auf die Wahl ein. Ein Überblick auf die Empfänge (zeitlich geordnet).

Die Linke Den Auftakt der größeren Empfänge im Augsburger Stadtgebiet macht die Linkspartei. Termin ist am Mittwoch, 10. Januar, um 18 Uhr in der Stadtbücherei. Festredner ist Ministerpräsident Bodo Ramelow, der in Thüringen regiert.

CSU Fortgesetzt wird die Reihe der Empfänge am Samstag, 13. Januar, um 15 Uhr im Rathaus. Die CSU lädt ins Rathaus ein. Erwartet wird als Festredner der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Als Spitzenkandidat seiner Partei im zurückliegenden Bundestagswahlkampf war Herrmann bereits Gast der zentralen Wahlkundgebung der CSU. Der Termin des CSU-Neujahrsempfangs überschneidet sich zeitlich mit dem FCA-Heimspiel gegen den Hamburger SV, das um 15.30 Uhr beginnt.

WSA Die Gruppierung um Stadtrat Peter Grab veranstaltet ihren Empfang am Sonntag, 21. Januar, um 16.30 Uhr im Rathaus. Zu Gast ist der Landtagsabgeordnete Johann Häusler (Freie Wähler).

SPD Natascha Kohnen ist nicht nur SPD-Vorsitzende in Bayern, sondern auch die Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl. Beim Empfang der Augsburger SPD spricht sie zum Thema „Wir müssen das Leben jedes Einzelnen in den Mittelpunkt stellen“. Termin ist am Freitag, 26. Januar, um 19 Uhr im Rathaus.

AfD Die AfD hat ihren Empfang auf Freitag, 2. Februar, terminiert. Beginn ist um 19 Uhr im Rathaus. Festredner ist der Parteivorsitzende Jörg Meuthen.

Bündnis 90/Die Grünen Frühstarter sind die Grünen bei ihrem Empfang. Beginn ist am Sonntag, 4. Februar, bereits um 11 Uhr im Rathaus. Erwartet wird Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Sprechen wird ferner Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth.

Pro Augsburg Als Bürgervereinigung mischt Pro Augsburg in der Kommunalpolitik mit. Bei der Landtagswahl ist Pro Augsburg daher außen vor. Der Neujahrsempfang findet am Sonntag, 18. Februar, um 15 Uhr im Rathaus statt. Hauptredner ist Klaus-Peter Dietmayer, der Chef von Erdgas Schwaben.