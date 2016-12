2016-12-26 09:04:00.0

Augsburg Die Zeitung hilft beim Deutschlernen

In der Kapellen-Schule bereiten sich Jugendliche aus Syrien, dem Irak oder Kroatien auf die mittlere Reife vor. Die Klasse ist in Augsburg einzigartig. Welche Ziele die Schüler haben. Von Andrea Baumann

Die Wörter auf der weißen Tafel haben es in sich: Insolvenz taucht dort ebenso auf wie Hypothek, Streifendiagramm oder Dispositionskredit. An derartigen Begriffen brechen sich auch Muttersprachler schier die Zunge ab und hadern mit der Schreibweise. Wie muss es da erst den drei Mädchen und zehn Jungs aus der Klasse 9Mi in der Kapellenschule gehen?

Die 14- bis 16-Jährigen stammen allesamt aus dem Ausland und leben erst seit Kurzem in Augsburg. Einige sind mit ihren Familien aus der Heimat geflohen. Andere leben hier, weil ihre Eltern als sogenannte Arbeitsmigranten in der drittgrößten bayerischen Stadt einen Job gefunden haben. Vor eineinhalb oder zwei Jahren sprachen die meisten von ihnen noch kein Wort Deutsch. Jetzt geht ihnen die Alltagsunterhaltung recht locker von den Lippen.

Doch die Jugendlichen aus Ländern wie Syrien, Irak oder Kroatien haben ein ehrgeizigeres Ziel, als nur zu plaudern: Sie wollen im Sommer 2018 den mittleren Schulabschluss schaffen. Das Rüstzeug bekommen sie in einer Klasse, die es stadtweit nur ein einziges Mal gibt: M steht für mittlere Reife und i für international, erläutert Rektorin Angelika Bayer.

Positiv aufgefallen in der Übergangsklasse

Dass die Klasse an der Kapellen-Schule eingerichtet wurde, liegt nicht daran, dass Oberhausen sehr multikulturell geprägt ist. „Die Schule hatte einen geeigneten Raum und zudem mit der Lehrerin Kerstin Alaboh eine Expertin, die bereits Unterrichtserfahrung in Übergangsklassen und M-Klassen mitbringt“, erläutert Ingrid Rehm-Kronenbitter vom Schulamt. Denn alle Jugendlichen waren zunächst in einer Übergangsklasse, wo sie aufgrund ihres Lernverhaltens und ihrer Vorkenntnisse in Fächern wie Englisch oder Mathematik positiv auffielen und deshalb als Kandidaten für das Pilotprojekt auserkoren wurden.

Jetzt, gut drei Monate nach Schuljahresbeginn, sitzen die Jugendlichen nicht nur in ihrem Klassenzimmer, sondern unternehmen auch Exkursionen. Etwa in die Stadtsparkasse, wo Alaboh plötzlich mit der Frage „Warum heißt der Schalter eigentlich Schalter?“ konfrontiert wurde. Ja, warum eigentlich? Und warum heißt der Anschaltknopf fürs Licht genauso wie die Geldausgabestelle?

„Das Leben hier ist einfacher“

Die Jugendlichen aus der 9Mi lernen Deutsch auch mithilfe der Augsburger Allgemeinen, die über das Projekt „Zeitung in der Schule“ (ZISCH) mehrere Wochen kostenlos ins Haus geliefert wird. Eine der Überschriften in diesen Tagen geht den Schülern besonders nahe: „38 Tote in Istanbul“. Meryam, eine syrisch-orthodoxe Christin, ist vor eineinhalb Jahren mit ihrer Familie aus dem syrischen Homs geflohen. „Das Leben hier ist einfacher, vor allem, weil wir hier in Freiheit leben“, sagt die 13-Jährige nachdenklich.

Auch Ashraf, der mittlerweile mit seiner Familie in Göggingen lebt, stammt aus Syrien – und zwar aus der Hauptstadt Damaskus. Mit dem Sprechen kommt der 16-Jährige gut klar, ebenso mit der im Vergleich zum Arabischen komplett anderen Schrift. „Das ist kein Problem, weil wir in Syrien Englisch gelernt haben.“ Offenbar so gut, dass Ashraf zu den Einser-Schülern in diesem Fach zählt. Für den jungen Syrer ist die mittlere Reife erst ein Etappenziel: „Ich würde am liebsten studieren“, sagt der Jugendliche, der in seiner Freizeit gerne Billard spielt.

Der Serbe Dominik hingegen, der täglich der Schule wegen vom Herrenbach nach Oberhausen fährt, hat konkrete Vorstellungen von seinem künftigen Beruf. „Irgendwas beim Fernsehen“, sagt der 16-Jährige, der in Englisch ebenfalls zu den „Überfliegern“ zählt.

Aus der Nähe von Moskau

Dass in der Klasse 9Mi mehr Deutsch und Englischstunden als üblich auf dem Stundenplan stehen, hat seinen Grund: Mehrere Schüler fingen mit beiden Sprachen bei null an. So wie Daniil aus der Nähe von Moskau, der heute in Kriegshaber lebt. Um den unterschiedlichen Sprachkenntnissen in der Klasse gerecht zu werden, sind in einem Teil der Stunden zwei Lehrkräfte anwesend. Alle seien gehalten, ihre Sprache auf ein für alle Jugendlichen verständliches Niveau herunterzubrechen, sagt Rektorin Bayer.

Sie hofft, dass die Klasse im nächsten Jahr fortgeführt wird und eine neue Klasse 9Mi hinzukommt. Schulrätin Rehm-Kronenbitter geht davon aus, dass das bayernweit nur an sehr wenigen Standorten eingeführte Pilotprojekt in die zweite Runde geht, „sofern es geeignete Schüler gibt“. Lehrerin Kerstin Alaboh jedenfalls wäre gewappnet für einen weiteren Ausflug an den Bank-Schalter.