Eröffnung Die ersten Bilder aus dem Mazda-Museum in Augsburg

Am Wochenende eröffnet in Augsburg das erste Mazda-Museum Europas. Automobilfans können rund 120 Modelle bewundern. Die ersten Bilder aus dem neuen Museum.

Ursprünglich war die Eröffnung schon vor mehreren Monaten geplant. Am Wochenende wird es nun so weit sein: Im Alten Straßenbahndepot an der Wertachstraße eröffnet ein Augsburger Autohaus das erste Mazda-Museum in Europa. In den Räumen hat der Deutschland-Ableger des Autokonzerns vor fast genau einem Jahr bereits einen neuen Dieselmotor gezeigt.

Händler Walter Frey hat seit Anfang der Achtzigerjahre begonnen, Mazda-Modelle zu kaufen und zu restaurieren. Inzwischen sind es rund 120 Modelle verschiedener Typen und Baureihen. Diese will er nun in einem Museum der Öffentlichkeit präsentieren. Die Renovierungen des Alten Straßenbahndepots begannen vor längerer Zeit, doch für größere Umbauten fehlten zunächst die Genehmigungen. Neben der Präsentation der Fahrzeuge und der Mazda-Geschichte bietet das Museum einen Eventbereich für Veranstaltungen.

Eröffnung des Mazda-Museums ist am 13. und 14. Mai

Am 13. und 14. Mai eröffnet das Museum "Mazda Classic" nun, der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene, der ermäßigte Preis ist halb so hoch. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre müssen nichts bezahlen. Geöffnet ist das Museum zukünftig dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

An den beiden Eröffnungstagen ist das Mazda-Museum zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist kostenlos. Dann werden auch Speisen und Getränke verkauft. AZ

