2017-05-06 11:47:04.0

Hochzeit Die schönsten Hochzeitslocations in und um Augsburg

Mit dem Frühling beginnt auch die Hochzeitssaison. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt, wo sich der schönste Tag des Lebens besonders gut feiern lässt. Von Sandra Liermann

Kloster Holzen, Allmannshofen Das Kloster in Allmannshofen bietet sich nicht nur als Party-Location an. Auch die standesamtliche sowie die kirchliche Trauung können Paare im Kloster Holzen feiern. Für die standesamtliche Trauung stehen laut Eigentümer die historische Klosterbibliothek sowie der Salzburger Saal zur Verfügung. Das Ja-Wort können sich Paare auch in der barocken Klosterkirche St. Johannes der Täufer geben. Für das anschließende Festessen besteht die Auswahl zwischen dem Klostergasthof, dem rustikalen Jägerstüble, einem kleineren Nebenraum für Feiern im kleinen Kreis und dem Biergarten. Mehr Infos gibt es hier.

Gut Schwabhof, Augsburg Bis zu 300 Hochzeitsgäste finden am südöstlichen Rand Augsburgs auf Gut Schwabhof Platz - im böhmischen Gewölbe, dem ehemaligen Heustock oder unter freiem Himmel. Mehr Infos gibt es hier.

Schloss Blumenthal, Aichach Bis zu 150 Gäste haben in dem historischen Anwesen Platz. Paare können sich das Ja-Wort direkt vor Ort geben - entweder in der Barockkirche oder im Schlosspark. Die anschließende Feier steigt im Hochzeitssaal, im Biergarten oder im Tangosaal. Für die kleinen Gäste gibt es außerdem einen Spielplatz. Mehr Infos gibt es hier.

Kurhaus Göggingen Auch in Göggingen können frisch getraute Paare gemeinsam mit Familie und Freunden den schönsten Tag ihres Lebens feiern. Die Auswahl besteht zwischen einem der beiden Flügel, in denen jeweils bis zu 160 Gäste Platz finden, dem historischen Salon mit Platz für bis zu 80 Gäste oder dem Theater, für ein besonders ausgefallenes Event mit bis zu 750 Gästen. Mehr Infos gibt es hier.

Gutshof, Mühle oder Hotel: Zahlreiche Locations in der Region

Gut Mergenthau, Kissing Ob eine große Hochzeitsfeier in der historischen, rund 600 Quadratmeter großen Tenne, eine Feier im kleinen Kreis im historischen Kartoffelkeller oder eine Trauung unter freiem Himmel - auf Gut Mergenthau in Kissing gibt es für jedes Paar eine passende Hochzeitslocation. Mehr Infos gibt es hier.

Parkhotel Schmid, Adelsried Aus sechs Sälen, die Platz für bis zu 200 Personen bieten, können Paare im Parkhotel Schmid wählen. Alternativ können sie im Restaurant mit Wintergarten feiern. Im Biergarten und an der Teichanlage besteht auch die Möglichkeit, unter freiem Himmel zu feiern. Für Brautpaare die das Besondere suchen, steht auch der schmiedeeiserne Hochzeitspavillon in der Parkanlage für Trauungen zur Verfügung. Mehr Infos gibt es hier.

Mittelstetter Mühle, Schwabmünchen Frisch getraute Paare können ihr gemeinsames Glück in der historischen Mittelstetter Mühle in Schwabmünchen feiern. Bis zu 120 Personen finden im Foyer und den zwei Obergeschossen sowie im Biergarten Platz. Mehr Infos gibt es hier.

Ob auf dem Land oder in der Stadt: Hier können Brautpaare ihre Hochzeit feiern

Flairhotel Zum Schwarzen Reiter, Horgau Mitten im Naturpark Westliche Wälder liegt die kleine Gemeinde Horgau. Im Flairhotel Zum Schwarzen Reiter können Brautpaare im Festsaal, im Pavillongarten oder ganz zwanglos im G'wölb feiern. Mehr Infos gibt es hier.

Fischerstuben, Augsburg Brautpaaren, die direkt am Ufer der Wertach feiern wollen, seien die Fischerstuben empfohlen. Ob in großem oder kleinem Kreis, bis zu 200 Personen finden in den Räumen Platz. Mehr Infos gibt es hier.

Steigenberger Hotel Drei Mohren, Augsburg Bis zu 400 Personen finden im Ballsaal des Hotels Drei Mohren, mitten in der Augsburger Innenstadt, Platz. Aber auch für Feiern im kleinen Kreis gibt es im Hotel in der Maximilianstraße passende Säle. Mehr Infos gibt es hier.

Kloster Thierhaupten Rund um das Kloster Thierhaupten bieten sich Hochzeitsgesellschaften gleich mehrere Locations. In den Herzog Tassilo Stub'n finden im Restaurant, in der Schänke, dem Biergarten oder dem Festsaal bis zu 300 Gäste Platz. Mehr Infos gibt es hier.

Außergewöhnlich: Hochzeit im Heustadl

Landhaus Koller, Hergertswiesen Neben dem Kräutergarten des Landhaus Koller liegt die hauseigene Kapelle, in der sich Paare das Ja-Wort geben können. Für die anschließende Feier bieten sich der bayerisch-zünftigen Veranstaltungs-Stadl oder der Biergarten für Feste unter freiem Himmel an. Bis zu 300 Hochzeitsgäste finden dort Platz. Mehr Infos gibt es hier.

Gut Sedlbrunn, Pöttmes Egal ob eine große Hochzeit oder eine Feier im engsten Familienkreis: Der 1857 erbaute Hof bietet Räume für alle Brautpaare. Zur Übernachtung stehen insgesamt 34 Zimmer zur Verfügung. Mehr Infos gibt es hier.

Arnhofer Stadl, Inchenhofen Eine besondere Location für eine Hochzeitsfeier stellt der ehemalige Heustadl beim alten Gutshof dar. Auch unter freiem Himmel können Paare in Inchenhofen mit bis zu 300 Hochzeitsgästen gemeinsam feiern. Mehr Infos gibt es hier.

Hotelturm Augsburg Hochzeitspaare, die hoch hinaus wollen, können im Hotelturm über den Dächern Augsburgs feiern. Das Dorint-Hotel stellt die 34. Etage in Augsburgs höchstem Gebäude für Feiern zur Verfügung. Mehr Infos gibt es hier.