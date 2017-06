2017-06-14 19:58:00.0

"Bachelorette 2017" Diese zwei Augsburger kämpfen ab heute um die "Bachelorette"

Die "Bachelorette"-Kandidaten Michi Bauer und Manuel Scholl kommen beide aus Augsburg und kämpfen jetzt um die "Bachelorette 2017". Was sie von Jessica Paszka erwarten. Von Anika Zidar

Warum macht ihr bei der TV-Sendung "Bachelorette 2017" mit?

Michael Bauer: Ich bin seit drei Jahren Single und dachte, es ist ein ganz nettes TV-Format. Da kann ich auf jeden Fall eine schöne Zeit haben und wenn Jessica die Richtige ist, kann ich mich bestimmt in sie verlieben.

Manuel Scholl: Ich suche Extreme und schaue gern, wo meine Grenzen liegen. Ich bin immer auf neue, spannende Situationen aus – ob beim Sport oder privat. Und wenn Jessica sich in der Sendung "Die Bachelorette" 20 Männern stellt, und ich da mitmache, dann sind wir wohl ungefähr beide gleich crazy.

Woran ist es denn bisher auf der Suche nach eurer Traumfrau gescheitert?

Bauer: Ich habe einfach zu viele Ansprüche. Auch jobbedingt ist es bei mir mit den Frauen oft gescheitert. Mit meiner Modelkarriere muss eine Frau erst einmal klarkommen. Da hat sich die Richtige bisher noch nicht gefunden.

Scholl: Meine erste Liebe ist die Medizin, das sage ich ganz offen. Für meinen Beruf wende ich 75 Prozent meiner Zeit auf, deshalb muss eine Frau an meiner Seite zurückstecken können. Natürlich könnte ich meine Prioritäten etwas ändern, aber dazu muss ich erst die Richtige finden.

Und das soll ausgerechnet im Fernsehen und mit der „Bachelorette 2017“ klappen?

Scholl: Wieso auch nicht? Ich schaue mir das mal an und probiere es aus. Ob es funktioniert, kann ich erst später sagen. Aber auf den Versuch kommt es mir an. Verlieben kann man sich überall, auch in einer TV-Sendung.

Bauer: Wie man liest, ist die Bachelorette Jessica Paszka gern viel unterwegs, genauso wie ich. Außerdem modelt sie nebenbei, deshalb versteht sie sicherlich auch, was ich mache. Und sie beschreibt sich selbst als humorvoll, deshalb könnte es ganz gut passen!

Jessica Paszka: Das ist RTLs neue \"Bachelorette\" Jessica Paszka ist die neue "Bachelorette". Sie ist 27 Jahre alt und kommt aus Essen. Die RTL-Show beginnt am 14. Juni. Foto: RTL / Arya Shirazi

Was braucht die "Bachelorette 2017" sonst noch, um die Frau eures Lebens zu werden?

Bauer: Sie sollte auf jeden Fall so ehrgeizig sein wie ich, gerade auch in ihrem Beruf. Und trotzdem wünsche ich sie mir bodenständig und eben humorvoll. Eigentlich darf sie genau so sein wie ich – nur als Frau. Ich möchte eine, die mit meiner Modelkarriere klarkommt. Im besten Fall modelt sie auch.

Scholl: Meine Frau sollte eigenständig und eigensinnig sein. Sie braucht einen starken Charakter und muss sich durchsetzen können, sonst überfahre ich sie. Jemand, der nie kritisch nachfragt, wäre für mich ganz schlimm. Sie sollte einen eigenen Job haben, in dem sie erfolgreich ist und Verantwortung trägt. Und der sollte am besten ein Gegensatz zu meinem Job sein. Wäre sie Medizinerin, besteht die Gefahr, dass man abends nur über die Arbeit redet. Es gibt nichts Schlimmeres!

Welche anderen "No Gos" gibt es für euch bei Frauen?

Bauer: Arroganz! Wenn sie so zickig ist wie ein Püppchen oder sich völlig mit Make-up vollkleistert, will ich sie nicht. Auch Rauchen sollte sie nicht. Und auf Frauen, die ausgiebig feiern, stehe ich überhaupt nicht. Man kann was trinken gehen, aber wenn es eine übertreibt, geht das gar nicht.

Scholl: Ich finde Rauchen auch ein absolutes No Go. Und was ebenfalls gar nicht geht, ist ein ungepflegtes Auftreten. Ich finde zum Beispiel Frauen ganz schlimm, die sagen: Ach, ich hab ja keinen Freund, ich muss mir die Beine gar nicht rasieren. Denen sag ich am liebsten: Macht das doch nicht für die Männer, sondern macht das für euch. Ihr müsst euch doch in eurer Haut wohlfühlen…

\"Die Bachelorette\": Zwei Augsburger und 18 weitere... 20 Junggesellen sind bei "Die Bachelorette" dabei. Die Kandidaten in der Übersicht. Foto: RTL / Arya Shirazi

Wie geht ihr den Konkurrenzkampf um die "Bachelorette" Jessica im Fernsehen an?

Bauer: Ich finde es unter Männern schwierig, von einem Konkurrenzkampf zu sprechen. Wir sind so unterschiedliche Typen, verstehen uns aber alle relativ gut und gerade nach so viel gemeinsamer Zeit wie bei den Dreharbeiten zur „Bachelorette 2017“ sind wir eher miteinander befreundet. Natürlich checkt man den einen oder anderen ab – aber wirklich Konkurrenzkampf gibt es nicht.

Scholl: Ich würde auch sagen, dass wir eher kameradschaftlich ins Rennen um die „Bachelorette“ starten. Ich bin gar nicht der Typ dafür, meine Ellbogen herauszufahren und mich in Szene zu setzen.

Focus #focus #lifestyle #malemodel #goodlife #italy #haterzgold Ein Beitrag geteilt von MICHAEL BAUER (@magic90mike) am 19. Mai 2017 um 21:55 Uhr

Wenn ihr die "Bachelorette 2017" zu einem Date nach Augsburg einladen dürftet. Was zeigt ihr ihr?

Bauer: Ich glaube, ich würde mit ihr erstmal schön hier in die Puppenkiste gehen – die muss sie mal gesehen haben. Aber auch sonst gibt es viele schöne Orte in dieser wunderbaren Stadt, zum Beispiel die Fuggerei, den Rathausplatz oder die Kahnfahrt. Da hätte ich noch eine Handvoll zu zeigen.

Scholl: Zuerst würde ich sie in die Fuggerei führen, weil ich finde, dass gerade sie Augsburg ausmacht. Dann würde ich mit ihr auf den Perlachturm steigen, weil man von dort aus wunderbar über Augsburg sehen kann. Und an einen der vielen Badeseen möchte ich sie mitnehmen, aus meiner Jugend weiß ich noch, wie schön ungestört man dort im Sommer baden kann.

Wie sähe eure Zukunft aus, wenn die Bachelorette Jessica sich letztlich für jemand anderen entscheidet?

Scholl: Auf jeden Fall genauso rosig wie vorher! Damit käme ich schon klar. Dankbar bin ich auf jeden Fall für die Erfahrung und dafür, dass ich die Jungs kennen gelernt habe. Zu denen halte ich Kontakt und egal, wo ich dann hinkomme – ob Hamburg, Berlin oder Kiel – ich habe immer ein Sofa.

Bauer: Wenn die Bachelorette mich nicht will, bewerbe ich mich als Bachelor! Naja, wahrscheinlich wäre ich dafür momentan noch zu jung. Aber dann führe ich mein Leben einfach mal so weiter wie bisher, meine Modeljobs müssen ja weiterlaufen. Und mein Modelabel will ich auch voranbringen.

Und falls ihr Single bleibt: Wo würde man euch in Augsburg über den Weg laufen?

Bauer: Immer wieder in der Augsburger Innenstadt. Besonders gern bin ich dort in den Cafés oder abends beim Feiern in der Maxstraße. Und zum Shisha-Rauchen bin ich oft im Pharao. Ansonsten sieht man mich ab Herbst auch wieder regelmäßig beim TSV Rehling auf dem Fußballplatz.

Scholl: Ich wohne und arbeite zwar in Würzburg, aber hänge sehr an meiner Heimatstadt. Und aus Würzburg bin ich in der Regel in unter zwei Stunden hier – den Katzensprung mache ich gern auch für ein Wochenende. Unterwegs bin ich gern in der Maximilianstraße, da trinke ich tagsüber gern einen Kaffee oder auch mal ein Radler. Und nachts hat man die Clubs hier auch gleich um die Ecke.

Infos zu den Protagonisten:

Michael Bauer, 26 Jahre alt, hat in Jugend-Teams des FCA und von TSV 1860 München gespielt. Er entschied sich dann für eine Modelkarriere, wurde zum Vize-Mister Germany 2015 gewählt und baut jetzt sein eigenes Modelabel auf. Er hatte auch Gastauftritte in Sat.1-Nachmittagssendungen. Er spielt noch immer Fußball, allerdings jetzt als Amateur beim TSV Rehling in der Kreisliga Ost.

Manuel Scholl, 29 Jahre alt, ist in Augsburg geboren und aufgewachsen und zum Medizinstudium nach Würzburg gezogen. Heute wohnt er dort und arbeitet in der Uniklinik. Augsburg ist aber weiterhin sehr wichtig für ihn. Er kommt immer wieder gern in seine Heimatstadt zurück.

