2017-06-05 14:16:48.0

Augsburg Discobesucher verletzt Frau beim Rückwärtssalto

Eigentlich ist eine Tanzfläche in einer Disco kein besonders gefährlicher Ort. Außer, man beginnt so ausladend zu tanzen, wie ein junger Mann es in der Maxstraße tat.

Eine Besucherin einer Disco in der Maxstraße wurde verletzt. Foto: Symbolbild Julian Leitenstorfer