2017-02-13 08:15:00.0

Augsburg Dolomiti bringt wieder Leben ins ehemalige Café Demharter

Das Café Demharter in Göggingen galt als Instanz. Nach dem überraschenden Aus stand das Gebäude lange leer - was sich jetzt durch das Café Dolomiti ändert.

Was verbindet man mit Göggingen? In erster Linie wohl das Kurhaus und die Hessing-Kliniken. Die Gögginger selbst erinnern sich mit Sicherheit auch heute noch gerne an das Café Demharter. Das Café in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße galt als Instanz: Jung und Alt trafen sich in der traditionsreichen Konditorei Demharter.

Der Abschied kam im Frühjahr 2015 überraschend. Gäste schätzten im Gögginger Café das Wiener-Kaffeehaus-Ambiente und auch den Wintergarten. Die Bäckerei Vögele stieg ein, gab aber nur ein kurzes Gastspiel. Das Gebäude stand über einen längeren Zeitraum leer. Jetzt ist wieder Leben eingekehrt: Nach mehr als einem Jahr Umbauzeit präsentiert sich das Café in neuem Glanz.

ANZEIGE

Café Dolomiti in der Mitte wie eine kleine Bibliothek gestaltet

Aus dem traditionsreichen Café Demharter ist das Café Dolomiti geworden. Es bietet eine Auswahl an italienischen Spezialitäten und Getränken. Dolomiti kennt man in Göggingen, da das Café direkt neben der im Stadtteil längst eingeführten gleichnamigen Eisdiele liegt. Betreiber sind Michele und Simona Pais.

Die Mitte des Cafés ist wie eine kleine Bibliothek gestaltet, hier stehen weiß gestrichene Tische zwischen Bücherregalen. Ein grüner Wintergarten mit Pflanzen sorgt für die besondere Atmosphäre. 60 Sitzplätze stehen zur Verfügung, dazu kommt die gemeinsame Außenbestuhlung für Eisdiele und Café. (möh)