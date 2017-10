2017-10-20 20:43:00.0

Augsburg Doppeltes Pech für einen Lastwagenfahrer

Diesen Tag wird der Lastwagenfahrer nicht so schnell vergessen. Erst baute er einen Unfall, dann hatte er ein zweites Mal Pech.

Doppeltes Pech hatte am Donnerstag ein 48-jähriger Lastwagenfahrer, der kurz nach 15 Uhr in der Bürgermeister-Ackermann-Straße einen Unfall nach einem missglückten Fahrstreifenwechsel verursacht hat. Als der Unfall durch eine Polizeistreife fertig aufgenommen war, wollte der Mann mit seinem Sattelzug eigentlich weiterfahren. Er kam laut Polizei aber nicht weit, weil er beim Rückwärtsfahren das Polizeiauto übersah und es an der Motorhaube beschädigte. Diesen zweiten Unfall musste dann eine Streife der benachbarten Polizeidienststelle aufnehmen. (jöh)