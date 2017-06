2017-06-04 11:23:11.0

Augsburg Drama im Naturfreibad: 17-Jähriger drohte zu ertrinken

Im Naturfreibad Haunstetten hat sich am späten Samstagnachmittag ein Drama in der Mitte des Sees abgespielt. Ein Badegast und ein Rettungsschwimmer wurden wohl zu Lebensrettern. Von Ina Kresse

Es war am Samstag gegen 18 Uhr, als plötzlich Hilfeschreie von der Mitte des Sees im Naturfreibad Haunstetten zu hören waren. Wie die Kreiswasserwacht Augsburg-Stadt berichtet, waren zwei junge Männer beim Schwimmen, als einer von ihnen plötzlich in Not geriet. Der 17-Jährige hatte offenbar einen Krampf im Bein erlitten und war daraufhin untergegangen. Sein Freund konnte ihn immer nur kurzzeitig an der Wasseroberfläche halten. Er schrie um Hilfe.

Ein ehrenamtlicher Rettungsschwimmer der Wasserwacht Haunstetten erkannte den Notfall und sprang sofort in den See. Parallel dazu schwamm ein Badegast ebenfalls zu den jungen Männern. Im Wasser unterstützte der Badegast den Rettungsschwimmer soweit, dass der Rettungsschwimmer den 17-Jährigen schließlich an das sichere Ufer retten konnte. Dort wurde der 17-Jährige durch die Sanitäter der Wasserwacht Haunstetten erstversorgt und schließlich an den Rettungsdienst übergeben.

Nach Angaben der Wasserwacht konnte der 17-Jährige wohl kaum schwimmen. Er war aufgrund des Krampfes in Panik geraten. "Nur durch das beherzte Eingreifen und vorbildliche Zusammenwirken des Rettungsschwimmers der Wasserwacht und des couragierten Badegastes, konnte das Leben des 17-jährigen gerettet werden", heißt es von Seiten der Wasserwacht. Der junge Mann wird demnach den Vorfall ohne bleibende Schäden überstehen.

