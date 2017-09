2017-09-27 19:38:00.0

Augsburg Dreharbeiten in luftiger Höhe: Auf dem Hotelturm entsteht ein Musikvideo

Der Anblick erinnert an das Musikvideo „Where the Streets Have No Names“ von U2: Musiker haben auf dem Dach des Hotelturms in Augsburg Videos gedreht.

Der Anblick erinnert an U2: Im Video zum Lied „Where the Streets Have No Name“ gibt die Rockgruppe ein Konzert auf einem Hausdach. Auch die Augsburger Band „End of Skies“ wollte beim Dreh hoch hinaus. Die Musiker spielten und sangen auf dem Hotelturm in Augsburg vier der insgesamt zwölf Lieder ihres ersten Albums „Ignition“ („Zündung“). Für vier Videos haben sich Florian Bastert, Christian Geislinger und Mathias Raible, etwas besonderes überlegt. Sie wollten Szenen auf Augsburgs höchstem Dach haben. Stefan Zieher (ganz links) und Michael Richter von Mocean Movies filmten.

Rock plus Elektronik

Die Musik der Gruppe lässt sich wohl am besten in das Genre des Electronic Rock einordnen. „Dabei hat man klassische Rockmusik zusammen mit Drum’n’Bass und Electronicelementen“, erklärt Mathias Raible. Ihre Lieder haben sie selbst geschrieben und produziert. Darin beschäftigen sie sich mit vielen alltäglichen Dingen. Dazu gehört beispielsweise auch eine große Liebe, „mit der man sich verkracht und wieder mit ihr zusammenkommt“, sagt Florian. Veröffentlicht werden die Videos voraussichtlich in rund vier Wochen. Das Album kann man bereits kaufen. maxw

