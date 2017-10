2017-10-05 16:00:00.0

Augsburg Drei Unternehmen, ein familiärer Gedanke

Firma Martini verkauft für bezahlbaren Wohnraum einen Teil ihrer 1847 erworbenen Flächen. Von Silvia Kämpf

Laut Prokurist Herbert Kriegel fiel der Martini GmbH & Co. KG die Entscheidung, „etwas von ihrem Grundstück abzugeben“, nicht leicht. Doch als in beinahe familiärer Runde der Spatenstich zu einem neuen Bauprojekt an der Amagasaki-Allee vollzogen wurde, war eines schnell klar: Der Zweck rechtfertigt die Entscheidung. Denn das Areal nördlich des Martini-Parks soll den Mangel an bezahlbarem Wohnraum lindern helfen.

Dankbar sei man für die neue Partnerschaft mit der Glogger & Partner Vermögensverwaltung, die 20 Millionen Euro in 75 Wohneinheiten investiert. Laut Geschäftsführer und Inhaber Andreas Glogger sind vor allem die Zuschnitte des Wohnraums ungewöhnlich. Sie reichen vom Ein-Zimmer-Appartement bis zur Acht-Zimmer-Wohnung mit 150 Quadratmeter Fläche. Hier könne also eine Großfamilie Platz finden. Nach Bezuschussung betrage die Quadratmeter-Miete trotz höchstem Energiestandard zwischen vier und sechs Euro. Außerdem seien 45 Tiefgaragenplätze geplant.

ANZEIGE

In der Mitte der Gesellschaft

Den sozialen Wohnungsbau auf Baufeld 1 des Bebauungsplans 461 ergänzt das Dominikus-Ringeisenwerk um einen Gebäudekomplex mit 20 Einheiten für Menschen mit und ohne Behinderung. Auch hier lautet das Ziel, den Menschen, die selbstständig leben wollen, bezahlbaren Wohnraum zu bieten. Alle Beteiligten sind sich darüber einig, dass es wichtig ist, auch diesen Personenkreis nicht auszugrenzen, sondern mitten in die Stadtgesellschaft zu holen. Hans Dieter Srownal betonte in seinem kurzen Grußwort, dass bezahlbarer Wohnraum auch für seine Gruppe knapp, wenn nicht sogar noch knapper sei.

Laut Herbert Kriegel war es Martini wichtig, mit dem Verkauf der 1847 erworbenen Flächen sozialen Wohnungsbau zu fördern. Wie er sagt, habe es einem Bauträger deshalb nicht darum gehen dürfen, möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Das sei mit der eingegangenen Allianz gewährleistet.