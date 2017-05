2017-05-07 10:19:16.0

Augsburg Drei Verletzte nach Unfall auf B17 - Zeugen gesucht

Bei einem Auffahrunfall auf der B17 in Augsburg wurden am Samstag drei Menschen leicht verletzt, darunter ein Kind. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der B 17, Höhe Einfahrt Kobelweg, in Fahrtrichtung Süden. In den Auffahrunfall waren zwei Pkw und ein Lkw verwickelt. Aufgrund der gegenteiligen Schilderungen der Unfallbeteiligten werden mögliche Unfallzeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein blauer Dacia auf einen gelben Renault Traffic auf. Ein nachfolgender zwölf Tonnen-Lkw konnte nicht rechtzeitig anhalten und prallte in den Dacia.

Die Fahrerin des Dacia jedoch gab bei der Polizei an, dass nicht sie aufgefahren wäre sondern von dem Lkw auf das vorausfahrende Fahrzeug geschoben wurde. Drei Fahrzeuginsassen, darunter auch ein mitfahrender vierjähriger Junge, erlitten leichte Prellungen. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter 0821-3231911 entgegen. ina