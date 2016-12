2016-12-31 18:05:00.0

Humoristischer Jahresausblick Ei, ei, ei – die Augsburger Bombe

Warum Oberbürgermeister Kurt Gribl vor Ostern ganz schnell handeln muss. 2017 wird das Jahr vieler Aktionen, die das Leben in der Stadt auf den Kopf stellen. Von Michael Hörmann

Januar: Der FCA lädt die 4000 Helfer, die bei der Evakuierungsaktion am ersten Weihnachtsfeiertag im Einsatz waren, zum Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim ein. Der FCA fertigt den bis dahin ungeschlagenen Gegner grandios mit einem 5:0-Sieg ab. „Bombenstimmung im Augsburger Stadion“, titeln bundesweit die Medien.

Februar: Auf dem Augsburger Rathausplatz ist buntes Faschingstreiben angekündigt. Auch wegen des miserablen Wetters ist fast keiner da. Ein Sturm vertreibt die letzten Narren. Der Platz ist menschenleer. Feuerwehrchef Frank Habermaier sagt: „So stelle ich mir eine Schutzzone vor.“

März: CSU-Landtagsabgeordneter Bernd Kränzle lädt zur Pressekonferenz in ein städtisches Seniorenheim. 50 Bewohner verfolgen den Auftritt. Der 74-Jährige gibt bekannt, dass er im Jahr 2018 wieder für den Landtag kandidieren wolle. „Wenn ich mich so umschaue, fühle ich mich jung genug für alle anstehenden Aufgaben.“

April: Ganz kurz vor den Osterfeiertagen wird bei Erdarbeiten an einer Baustelle für eine Tiefgarage in Haunstetten eine Fliegerbombe entdeckt. „Ach, du dickes Ei“, entfährt es Oberbürgermeister Kurt Gribl. Er handelt unverzüglich: Die Baugrube wird wieder zugeschüttet. Es bleibt bei oberirdischen Parkplätzen.

Mai: Der Neue Hubertushof in der Firnhaberau erweitert seine Speisekarte. „Wiener Schnitzel mit Pommes und Theater als Beilagen“, ist zu lesen. Das Theater Augsburg hat endlich eine Ausweichspielstätte für die Komödie „Pension Schöller“ gefunden.

Juni: Die Freilichtbühne steht kurzfristig wegen massiver Baumängel für das Musical „The Rocky Horror Show“ nicht zur Verfügung. Alle geplanten Aufführungen werden abgesagt. Die scheidende Intendantin Juliane Votteler ist den Tränen nahe: „Und was wird aus mir? Jetzt fällt mein Abschiedsfest aus. Unter diesen Umständen kann ich nicht gehen...“

Juli: Umweltreferent Reiner Erben veranstaltet am Flößerpark beim Lech in Lechhausen ein großes Sommerfest. Er macht es sich auf einer der fest installierten Liegen bequem, die im Sand stehen. Mit einem Glas Prosecco in der Hand stößt er mit Umstehenden an: „Wir feiern drei Jahre absoluten Stillstand am Flößerpark“, sagt er.

August: Die jährlich angesetzte Großübung der Augsburger Rettungsorganisationen findet nicht statt. Warum auch? Die Helfer treffen sich zu einem gemütlichen Beisammensein im Familienbad. Gezeigt wird abends beim „Lechflimmern“ eine 90-minütige Dokumentation der geglückten Evakuierung an Weihnachten 2016.

September: Der Augsburger CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich gewinnt bei der Bundestagswahl das Direktmandat. Der 41-jährige Politiker sagt in einer ersten Reaktion vor laufender Fernsehkamera: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich über die nächsten vier Jahre hinweg die anstehenden Aufgaben alle bewältigen kann.“ Im Hintergrund ist Parteifreund Kränzle zu sehen: Er lächelt.

Oktober: Die weltweit größte Aufzugsmesse Interlift macht Station in Augsburg. Ein Besucher bleibt im Lift stecken. Die Rettung dauert mehrere Stunden. „Wir fanden nicht gleich Experten“, sagt Messechef Gerhard Reiter später.

November: Ordnungsreferent Dirk Wurm erlaubt, dass am Christkindlesmarkt Bier ausgeschenkt werden darf. „Man soll die Dinge nicht immer so bierernst nehmen“, sagt er bei der Eröffnung, „man darf auch mal mit Traditionen brechen.“ Der Ordnungsreferent trägt eine Lederhose.

Dezember: In Erinnerung an die aufregenden Weihnachtsfeiertage 2016 gibt es eine Verfügung aus dem Rathaus. Oberbürgermeister Kurt Gribl lässt mitteilen: „Um allen Augsburgern ein friedvolles und ungestörtes Weihnachtsfest 2017 zu garantieren werden sämtliche Bauarbeiten in diesem Monat eingestellt.“