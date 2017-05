2017-05-05 14:30:00.0

Augsburg Ein Bettlaken markiert die Stadt ihrer Träume

Besucher aus England und Portugal und Teilnehmer aus der Türkei beschäftigen sich an der Herrenbach-Mittelschule mit der Akzeptanz einer innovativen Lehrmethode im Rollenspiel. Ein Erasmus-Projekt. Von Silvia Kämpf

Cezar aus der Ü-Klasse der Herrenbach-Mittelschule ist sichtbar beeindruckt. „Wir arbeiten als Kollektiv gut“, lautet sein schriftlich abgegebenes Statement gegenüber den Gästen aus England und Portugal. Sie sind gekommen, um sich über den Verlauf des „Erasmus+“-Projekts „Mantle of the Expert“ in Augsburg zu informieren, das ebenso innovative wie imaginäre Lehr- und Lernmethoden in ein Rollenspiel verpackt.

„Mantle of the Expert“ heißt nichts anderes, als in den Mantel und damit die Rolle eines Anderen zu schlüpfen. Wenn die Schüler ihre Ideen zum Ausdruck bringen, zeigt sich, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. So kann es sein, dass die Lehrerin zu einem Mann, der Oma oder einer x-beliebigen anderen Person wird. Marija aus Lettland, die nach Auskunft ihrer Lehrerin Heike Mengele gerade einmal sechs Monate in Deutschland lebt, hat daraus folgende Erkenntnis gewonnen: „Ich habe meine Fantasie trainiert.“ Vor allem aber weiß sie sich in der fremden Sprache schon gut auszudrücken.

Auch ein „Teleporter“ darf nicht fehlen

Für Außenstehende, die den Schulalltag schon seit vielen Jahren den Rücken gekehrt haben, eröffnet das Projekt eine ganz neue Welt. Im Mittelpunkt des Klassenzimmers steht nicht die Tafel mit in Kreide geschriebenen Wörtern und Gleichungen, sondern liegt ein weißes Betttuch, auf dem die 18 Schüler im Alter zwischen elf und 13 Jahren die Stadt ihrer Träume errichtet haben – mit Straßen zum Botanischen Garten, mit Kirchen und Moscheen. In einer derart fortschrittlichen „City“ darf nach Vorstellung von Andreas auch ein „Teleporter“ nicht fehlen. Fragenden Blicken seiner Zuhörer begegnet er mit einer ebenso spontanen wie schlüssigen Erklärung: „Da ist eine Tür, du gehst rein und in zwei Sekunden bist du woanders.“

Die zweite teilnehmende Klasse – eine Ganztagsklasse – an der Herrenbach-Mittelschule ist die 6 AGT von Doris Silbereis. Wie es heißt, koordiniert und evaluiert das staatliche Schulamt die Projektaktivitäten an den Schulen. Geplant sei, diese innovative Methode nach und nach über Lehrerfortbildungen auszuweiten. So war auch Schulrat Claus Appel, der das Projekt von Anfang an begleitet und auch nach Birmingham mitgereist war, in den Unterricht gekommen. Dort verfolgte er aufmerksam, welche Akzeptanz die Methode allseits findet.

Ein Oktoberfest im Kleinen

Zu den Partnern der Herrenbach-Mittelschule gehören Teilnehmer des englischen Midland Actors Theatre, der Woodrow First School, der Turves Green Boys School und der portugiesischen Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti sowie der türkischen Pagev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Von dem durch die Europäische Union geförderten Projekt versprechen sich die Beteiligten, den Blick für die Sprachen, Kulturen und Lebensräume der jeweils anderen Länder innerhalb der Europäischen Union (EU) zu schärfen. Ziel sei es, die Schulen auf internationaler Ebene miteinander zu verbinden und bei gegenseitigen Besuchen persönliche Begegnungen zu ermöglichen. So stand laut Rektorin Martina Roßkopf in Augsburg unter anderem ein gemeinsamer Besuch des Plärrers – gewissermaßen als Oktoberfest im Kleinen – auf dem Programm. Und beim Empfang im Rathaus hob auch Bildungsreferent Hermann Köhler die Bedeutung der kulturellen Bildung für Mittelschulen hervor.

Cezar aus Rumänien, offenkundig ein überzeugter Teamplayer, attestierte dem ausländischen Besuch vor allem viel Spaß mit der dargebrachten Art zu lernen. Seiner Überzeugung nach ist „Zusammenarbeit der beste Weg, um eine Meinung zu sagen“. Das drückt er auch genau so aus.