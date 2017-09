2017-09-19 18:20:00.0

Interview Ein Komiker aus „Versehen“

Otto, der ewige Ostfriese, ist wieder auf Tour. Wir sprachen mit ihm über jodelnde Toaster, Humor und das, was dem 69-Jährigen (vielleicht) noch zum Glück fehlt. Von Lilo Murr

„Holdrio Again“, so heißt Ihre aktuelle Show. Gilt das Motto: „Geboren um zu blödeln“ oder auf was soll sich der Augsburger Besucher am 21. September einstellen?

Otto: Aber nein, „Geboren um zu blödeln“ war doch die alte Tournee. Das Motto bei „Holdrio Again“ ist eher „zum Blödeln geboren“. Und das für gleich vier Generationen – meine ersten Fans von damals bringen ja inzwischen ihre Urenkel mit.

Wie ist der private Otto, nachdenklich, versonnen, traurig?

Sie sind jetzt 69, leben in Hamburg-Blankenese, die Rente müsste reichen. Was treibt Sie noch auf die Bühne?

Brauchen Sie den Applaus, die Zuneigung Ihrer Fans?

Erklären Sie uns doch bitte kurz den Otto-Humor...

Was glauben Sie, wie wird man sich in 50 Jahren an Otto erinnern?

Hatten Sie Vorbilder am Beginn Ihrer Karriere?

Gibt es Clowns oder Komiker, die Sie heute bewundern?

Sie gelten als der Friese schlechthin. Was macht denn den aus?

Machen Sie Urlaub in Friesland oder doch woanders?

Es gibt Hoodies, T-Shirts, Gummibärchen, Eierbecher, Spardosen, Brotzeitbretter, Toaster, Teller, Plüschfiguren, Videospiele... – alles mit Ottifant-Motiv. Haben Sie da noch den Überblick?

Sogar eine Briefmarke mit einem Ottifanten gibt es. Wird Ihre Post auch damit beklebt?

Wie groß ist denn ihr Otto-Konzern?

Sie kommen am 21. September nach sechs Jahren Pause wieder nach Augsburg. Haben Sie eine Erinnerung an den damaligen Auftritt?

Das wissen wir nicht. Aber zu Ihren Auszeichnungen. Sie haben so viele Preise bekommen, dass man sie nicht aufzählen kann. Welcher war besonders wichtig?

Fehlt noch was in dieser Galerie?

Wird es 2025 das 60. Bühnenjubiläum geben?

Otto: Mindestens. Ich bemühe mich, dass ich dann schon hundert Jahre feiern kann, ich beeil mich ein bisschen.

Der Comedy Award Switzerland 2017 fehlt im Moment noch. Aber da hab ich ein gutes Gefühl. Jeder einzelne, alle stehen im Otto Huus in Emden und jeder darf sie angucken. Einige hab ich doppelt, den Bambi, zum Beispiel – für den Fall, dass ich mal einen verliere. Ich bin doch so ungeschickt. Nee, kaum, deshalb muss ich das ja ganz jetzt auch dringend wiederholen. Sitzt denn da auch wieder diese hübsche Brünette im Publikum, vierte Reihe, schulterlanges Haar, Lachgrübchen, orangefarbener Schal...? Nicht so groß, ein paar Leute mit guten Ideen, die so um mich rumwuseln und mir sagen, was ich machen soll. Na klar. Ich schreibe jetzt nur noch Briefe, gar keine E-Mails mehr, keine SMS, keine Einkaufszettel – nur noch Briefe. Und endlich kommt mal jemand mit rauf, um sich meine Briefmarkensammlung anzusehen. Sicher, ich hab das doch alles höchstpersönlich gezeichnet. Und den Toaster sogar selbst besprochen: Holladahiti – guten Appetit! Gern beides: Ich fahre nach Ostfriesland zur Familie und danach brauch ich erst mal Urlaub woanders. Der Ostfriese bewohnt ausgedehnte Küstenstriche westlich von Hamburg und tritt dort einzeln oder in Rudeln auf. Er bevorzugt das freie Land, wurde aber auch schon in Speisekammern angetroffen. In Freiheit erreicht er nicht selten eine Größe von 1,70 Metern. Kennzeichnend für den Ostfriesen ist seine ganzjährige Brunftzeit. Führt die Balz zum Erfolg, so wirft das Weibchen nach einer Tragzeit von neun Monaten ein oder zwei Junge, die dann zahnlos zur Welt kommen. Steht alles so im Buch der Friesen! Ich bin ein großer Fan von Steve Martin und Jim Carrey. Ich gucke mir aber auch gern den Nachwuchs an, damit ich sehe, wenn ein guter dabei ist und wann ich endlich aufhören kann. Aber klar. Das waren die Rolling Stones und die Beatles. Am Anfang wollte ich ja nix als Musik machen, Komiker wurde ich ja dann quasi aus Versehen. Und so was wie mich gab es ja damals noch nicht. Da kannte man nur den Humor von Heinz Erhardt oder von Insterburg & Co., aber ein Einzelkünstler mit Gitarre, der da so komische Sachen machte, gab es noch nicht. Da werden sie sagen: „Sein erster Kinofilm war aber viel lustiger als sein aktueller. Na ja, wenigstens hat er jetzt so schönes volles Haar und diese grandiose Figur. Das Training sieht man ihm wirklich an.“ Für jeden was dabei, nichts Anstößiges, wenn Kinder zuhören, dann lieber was Versautes. Niemanden beleidigen – und wenn, später entschuldigen. Na ja, „brauchen“ kann man nicht sagen. Aber ohne kann ich nicht leben, da wäre ich traurig, griesgrämig und verschlossen und würde nur noch ganz traurige Hänsel-und-Gretel-Versionen auf der Gitarre spielen. Das muss diese Altersrastlosigkeit sein. Senile Bühnenflucht. Und die Fans sitzen da ja auch immerzu in den Sälen und Hallen. Die will ich doch nicht enttäuschen. Auch, auch. Durchaus mal in mich gekehrt, kontemplativ, griesgrämig, devot, tiefschürfend. Aber auch progressiv, erheitert, glückselig, wissensdurstig, weltoffen.