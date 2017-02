2017-02-09 12:42:00.0

Augsburg Ein Ladendiebstahl mit Folgen

Ein Ladendetektiv hielt eine mutmaßliche Ladendiebin fest. Die Frau versuchte den Vorfall laut Polizei offenbar so wirken zu lassen, als ob sie belästigt würde.

Ein Ladendetektiv hat am Mittwoch in der Bahnhofstraße eine mutmaßliche Ladendiebin gestellt. Laut Polizei beobachtete er, wie eine 21-Jährige in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße mehrere Artikel in ihre Tasche packte und sie nicht bezahlte. Als der Ladendetektiv die junge Frau darauf ansprach, versuchte diese wegzurennen.

An der Handtasche festgehalten

Der Mann bekam nach Polizeiangaben ihre Handtasche zu fassen und konnte die Frau stoppen. Dabei habe sie den Vorfall für Unbeteiligte so aussehen lassen wollen, als würde sie belästigt werden. Doch der Detektiv konnte sie bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Sachen wurde laut Polizei neben dem Diebesgut auch ein Pfefferspray gefunden werden. Die Frau wird jetzt nicht nur wegen Ladendiebstahls mit Waffen belangt, es wird nach Angaben der Beamten auch geprüft inwieweit hier noch weitere Straftatbestände - etwa Vortäuschen einer Straftat - erfüllt sind. (AZ)