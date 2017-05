2017-05-18 09:00:00.0

Bobingen Ein Modell für Bayern

Die Bereitschaftspraxis an der Wertachklinik half im ersten Jahr schon 4133 Menschen. Das soll Schule machen. Warum das Konzept funktioniert. Von Pitt Schurian

Nach einem Jahr der Bewährung in Bobingen und Augsburg wird die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) das Netz der Bereitschaftspraxen weiter ausbauen. Wie berichtet, gilt der Modellversuch am Augsburger Klinikum und an den Wertachkliniken als gelungen. Eine KVB-Sprecherin sagte, die Erfahrungen würden nun an andere Regionen im Freistaat weitergegeben. Auch in einigen anderen Landesteilen habe sich das Modell in den Pilotversuchen schon bewährt.

In der Bereitschaftspraxis am Krankenhaus Bobingen wurden laut KVB innerhalb eines Jahres 4133 Patienten behandelt. Die niedergelassenen Ärzte seien dadurch in ihrem Bereitschaftsdienst entlastet worden, ebenso die Notaufnahmen an den Krankenhäusern. Und die Patienten hätten auch in Bobingen außerhalb der Sprechstunden ihrer Hausärzte in dringenden Fällen rasch ärztliche Hilfe bekommen.

Vorstand Martin Gösele von den Wertachkliniken sieht in der Zusammenarbeit einen „kollegialen Schulterschluss“ von niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern. „Die niedergelassenen Ärzte entlasten am Wochenende und Feiertagen sowie Mittwoch- und Freitagabend die Notaufnahme und die Krankenhausärzte übernehmen den nächtlichen Sitzdienst der niedergelassenen Ärzte.“

Das sei ein Gewinn, von der auch die Patienten profitieren, weil sie den Bereitschaftsdienst immer am selben Ort, nämlich am Krankenhaus finden. Daraus ergebe sich ein weiterer Vorteil für Patienten und Ärzte: Falls notwendig, steht dort auch sofort die komplette Infrastruktur eines Krankenhauses zur Verfügung.

Der Bereitschaftsdienst kümmert sich nachts und an Wochenenden um Beschwerden, die keinen Einsatz eines Rettungsdienstes notwendig erscheinen lassen, jedoch auch kein Abwarten bis zur Öffnung der Hausarztpraxen.

Der Bereitschaftsdienst ist zu unterscheiden von der notärztlichen Versorgung. Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen sei stets der Notarzt zu verständigen – unter der kostenfreien Rufnummer 112 . Der Bereitschaftsdienst ist bayernweit ohne Vorwahl unter der Telefonnummer 116 117 erreichbar. Hier wird die nächste offene Praxis genannt. Bei Bedarf bringt ein Fahrdienst den Arzt zum unaufschiebbaren Hausbesuch.

Die Bereitschaftspraxis am Klinikum Augsburg in der Stenglinstraße ist jeden Abend bis 22 Uhr besetzt. Die Bereitschaftspraxis an der Wertachklinik in Bobingen ist mittwochs von 17 bis 21 Uhr besetzt, freitags von 14 bis 21 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 21 Uhr.

Kontakt unter Telefon 116 117.