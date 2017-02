2017-02-09 06:00:00.0

Augsburg Ein Raubüberfall für 10 Euro

Keine Drogen, kein Geld und nichts zu Essen: Zwei Männer bedrohen drei Passanten und erbeuten zehn Euro. Sie können ihn aber nicht einmal mehr ausgeben. Von Klaus Utzni

Es war ein Tag wie jeder andere im tristen, von schwerer Sucht und tiefer Melancholie geprägten Leben von Felix K., 26, und Andreas M. 21 (Namen geändert). Wieder hatten sie nur Stunde um Stunde getrunken, geraucht und Badesalz konsumiert. Um Mitternacht waren alle Alkohol-, Tabak- und Drogenvorräte aufgebraucht. Felix K. und Andreas M. verspürten Hunger. Aber sie hatten nichts mehr zu essen. Und keinen Cent mehr in der Tasche. Erst wollten sie, um wieder rauchen zu können, Zigarettenkippen auf der Straße einsammeln. Doch dann entschlossen sie sich ganz spontan zu einem Raubüberfall.

In der Elisabethstraße in Lechhausen schlichen sich beide Männer in jener Julinacht 2016 hinterrücks an drei Passanten heran. Felix K. zog eine Schreckschusspistole, lud durch und herrschte sein Opfer, 24, an: „Die Ausländer klauen uns unser Geld. Wir haben Hunger und brauchen zehn Euro“. Kumpel Andreas hatte sich derweil die Schwester des jungen Mannes gegriffen, sie mit einem Notfallhammer bedroht. Der 24-Jährige rückte einen Zehn-Euro-Schein heraus. Doch ehe sich die beiden Räuber etwas zu essen und zu rauchen kaufen konnten, klickten schon die Handschellen. Nur zehn Minuten nach dem Überfall hatte sie die Polizei bereits gefasst.

ANZEIGE

Nach fast sieben Monaten Untersuchungshaft sitzen sie jetzt vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Susanne Hillebrand. Staatsanwalt Matthias Neumann wirft beiden „schwere räuberische Erpressung, dem älteren Angeklagten zusätzlich einen räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt vor.

Kaum noch Erinnerungen

Beide Angeklagte lassen durch ihre Anwälte Alexandra Gutmeyr und Dr. Bernd Scharinger erklären, sie hätten nur mehr „schemenhafte Erinnerung“ an die Tat. Ohne Drogenkonsum, so die Verteidiger, „wäre alles nicht passiert“. Für Felix K. war der Raubüberfall der vorläufige traurige Höhepunkt eines völlig verkorksten Lebens.

Als Kind zwischen Elternhaus, Tante und Heim hin- und hergeschoben, begann er mit neun Jahren zu rauchen, mit 13 zu kiffen und mit 14 zu trinken. Sein Bundeszentralregister weist bereits 16 Eintragungen aus – Strafen vor allem wegen Gewalt- und Drogendelikten. Er schluckte, rauchte und spritze so ziemlich alles an Drogen, was der Markt hergab. Sein Körper ist voller Abszesse aufgrund der vielen Einstiche, ihm fallen die Zähne aus. Felix hat acht Entgiftungen und zwei abgebrochene Therapien hinter sich. Der jahrelange extreme Rauschgiftkonsum hat bereits zu einer paranoiden Schizophrenie geführt. Der Gutachter Dr. Albrecht Stein sagt über Felix K.: „Er ist für sich und andere gefährlich“.

Nach Tod der Mutter aus der Bahn geworfen

Andreas M. ist vor zwei Jahren nach dem Tod seiner Mutter völlig aus der Bahn geworfen worden, wie er selbst sagt. Er lebte zeitweise auf der Straße, trieb sich in der Szene am Oberhauser Bahnhof herum, trank, konsumierte Ecstasy, Kokain, rauchte Kräutermischungen und spritze sich das gefährliche Badesalz. Er war depressiv, brachte sich Schnitte an den Unterarmen bei, verletzte sich mit glimmenden Zigaretten. Auch ihm attestiert der Sachverständige eine „massive Abhängigkeit“. Beide Angeklagte, so Stein, hätten nur mehr in der Angst vor dem Augenblick gelebt, ihre Sucht nicht mehr befriedigen zu können. Für beide hält er eine etwa zwei Jahre dauernde Unterbringung zur stationären Therapie in einer geschlossenen Einrichtung für erforderlich. Das Gericht stuft den Raub, weil es von Anfang an nur um zehn Euro Beute gegangen sei, als „minderschweren Fall“ ein, so dass die Strafe gemildert werden kann. Felix K. muss für drei Jahre und vier Monate in Haft, Andreas M. zwei Jahre und drei Monate.

Nach Rechtskraft des Urteils können beide sofort mit der Therapie in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik beginnen. Die vom Gericht angeordnete Unterbringung hat seine Tücken. Bei einem Abbruch der Therapie muss der Verurteilte in der Regel die gesamte Strafe absitzen.