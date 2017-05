2017-05-11 04:28:00.0

Langenneufnach Ein Starenkasten für Temposünder

Weil Stefan Ertel seine Kinder vor Rasern schützen wollte, entschied er sich für Abschreckung. Seine neueste Blitzer-Attrappe bremst zumindest Ortsfremde – mit polizeilicher Duldung. Von Siegfried P. Rupprecht

Starenkasten, so werden ob ihrer Form umgangssprachlich ältere Radarmessanlagen genannt. Der Starenkasten auf einem Privatgrundstück an der Hauptstraße in Langenneufnach ist auf den ersten Blick kaum von einem echten Blitzgerät zu unterscheiden. So echt sieht er aus. Dabei ist er nur eine Attrappe. Ein Messgerät, eine Kamera oder gar ein Blitzlicht fehlen. Folglich gibt es für Temposünder auch kein kostenpflichtiges „Erinnerungsfoto“. Der Erfolg gibt Stefan Ertel dennoch recht: „Viele motorisierte Fahrer, vor allem Ortsfremde, bremsen ab und fahren langsamer.“

Die hohe Geschwindigkeit auf der Hauptstraße und damit quasi vor seiner Haustür ist dem 40-Jährigen ein Dorn im Auge. „Immer wieder stelle ich fest, dass Autos und auch Lastwagen gefühlt deutlich mehr als die erlaubten 50 Stundenkilometer fahren“, sagt er. Nicht gut zu sprechen ist er insbesondere auf etliche Motorradfahrer. „Die brettern hier richtig durch.“

Mit Wut im Bauch ans Werk

Mit Wut im Bauch versuchte Ertel das Problem mit handwerklicher Kreativität zu lösen. So baute er schon vor sechs Jahren eine Blitzer-Attrappe. Die installierte er auf seinem Grundstück direkt an der Straße. Der Ärger über erhöhtes Tempo war nicht der einzige Grund für diese Selbsthilfe. Er und seine Frau sorgten sich auch um die Sicherheit ihrer beiden Kinder. „Als sie noch klein waren, haben wir sie immer wieder aufgefordert, an der Straße aufzupassen“, erzählt der Familienvater. Zunächst entstand ein Modell aus Pappe. Dann ging es mit Kunststoff und Glas ins Detail. Das Material kostete rund 20 Euro. Eine Eisenstange zum Aufsetzen des Starenkastens hatte der Heimwerker noch in seinem Fundus. Zur Stabilität wurde ein Fundament erstellt.

Und das erwies sich schon bald als sehr nützlich. Sechs Wochen nach dem Aufstellen der Attrappe wurden die Ertels nachts aufgeschreckt. „Wir hörten auf der Straße Stimmen, das Knacken von Heckenästen und sahen Taschenlampenlicht“, erinnert sich Stefan Ertel. Als er und seine Frau nach draußen stürzten und sich bemerkbar machten, sahen sie zwei Typen, einer davon mit einer Säge in der Hand, in einen dunklen Kleinwagen verschwinden und davonfahren. „Es war leider so dunkel, dass wir das Autokennzeichen nicht entziffern konnten.“

Es gibt Stimmen pro und contra

Seine Blitzer-Attrappe hat Stefan Ertel im Ort Pro und Contra eingebracht. „Ich wurde als Spinner und Vollidiot bezeichnet“, erzählt er. Auch Zustimmung erhielt er. Vor allem von Eltern mit Kleinkindern, die feststellten, dass manche Autofahrer tatsächlich ihre Geschwindigkeit drosseln, aber auch von Heimwerkern, die lobten, dass „das Ding wie echt“ aussehe.

Neben der Temposenkung stellt Ertel im Laufe der Jahre aber auch fest, dass Autofahrer vor der Attrappe sich plötzlich Anschnallen oder das Handy weglegen. „Anfangs war die Blitzer-Imitation im Ort nahezu eine Pilgerstätte“, blickt Ertel zurück. „Leute kamen nicht nur mit Fotoapparaten, sondern sogar mit Meterstäben, um den Abstand zur Straße und die Höhe des Geräts zu vermessen.“

Doch hier hatte der Grundstücksbesitzer vorgesorgt. Rechtlich sei das Anbringen einer Blitzer-Attrappe nicht zu beanstanden, meinten sogar die damals von ihm hinzugezogenen Beamten der Mobilen Polizeiwache. Das Gerät müsse sich jedoch auf privatem Grundstück befinden und dürfe nicht in den öffentlichen Verkehrsraum hineinreichen.

Die Polizei duldet es

Diese Auffassung vertritt auch Siegfried Hartmann, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. „Wenn sich die Radarfallen-Attrappe nicht nachhaltig auf das Verkehrsgeschehen auswirkt, beispielsweise durch Täuschung mit Blitzlichtsimulation, kann man die Imitation wohl kaum verbieten“, so der Polizeihauptkommissar auf Anfrage. „Ob eine derartige Attrappe allerdings auch Sinn macht, sei dahin gestellt.“ Zumal über kurz oder lang sich zumindest bei den ortsansässigen Verkehrsteilnehmern die Fälschung erfahrungsgemäß schnell herum spreche, weiß Hartmann aus Erfahrung. Auch Langenneufnachs Bürgermeister Josef Böck hat mit der Attrappe kein Problem. „Es wäre ja schön, wenn manche Autofahrer dadurch ihren Fuß vom Gaspedal nehmen und langsamer fahren“, meint er. Einen Anlass, die Blitzer-Attrappe abbauen zu lassen, sieht das Gemeindeoberhaupt nicht. Er nennt sie vielmehr „witzig und kreativ“.

Die Dorfbewohner haben sich mit der Attrappe mittlerweile längst angefreundet. Zum Einsatz kommt sie eh nur noch sporadisch. Dann, wenn die Raserei wieder über Hand nimmt, steckt sie Stefan Ertel wieder in seine Hecke am Straßenrand. Seinen Präventionscharakter habe das Gerät - vor allem bei Ortsfremden - beibehalten, freut er sich.