Augsburg Ein bisschen verliebt in Oberhausen

Gastronom Bob Meitinger ist mit den Vorbereitungen für den „Sommer am Kiez“ im Zeitplan.

Voll im Zeitplan liegen die Vorbereitungen für das Festival „Sommer am Kiez“ auf dem Helmut-Haller-Platz. „Wir haben alle Genehmigungen der Stadt und können aufbauen“, sagt der Veranstalter und Gastronom Stefan „Bob“ Meitinger wenige Tage, bevor die „The O’Reillys and the Paddyhats“ das fünfwöchige Spektakel eröffnen.

„Wir haben eigens für die Spitzenbands eine neue Ton- und Lichtanlage gekauft, um einen wirklich guten Sound zu bekommen“, sagt Bob Meitinger. Insgesamt stecke er 130000 Euro in das Festival, das vom 22. Juni bis 29. Juli läuft. „Diese Kosten bekommen wir mit Sicherheit nicht wieder herein, auch wenn wir für die Auftritte der Bands Eintritt verlangen und ein paar Sponsoren gewinnen konnten.“ Für Meitinger ist aber auch entscheidend, den Helmut-Haller-Platz durch Veranstaltungen wie das Festival so aufzuwerten, dass er nicht nur als Treff der Alkohol- und Drogenszene im Gedächtnis bleibt.

Platz ist ideal für kleinere Festivals

Dafür engagiert er sich mit der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und anderen Gruppen. Denn der Platz sei ideal für kleinere Festivals im Herzen der Stadt. Dazu sei er bestens an den Zugverkehr, die Regionalbusse und die Trambahn angeschlossen. Zudem biete der Platz während der Veranstaltungen jede Menge Gelegenheiten zur Begegnung.

Gerade in dem Stadtteil mit einem hohen Anteil von Migranten in Augsburg hält Meitinger solche Feste für ein gutes Miteinander sehr wichtig. Mit dem Verkauf von Getränken und Speisen lässt sich der Aufwand nicht finanzieren. Aber er habe sich in Oberhausen und den Platz „ein bissle verschossen“, sagt der Gastronom.

Vorgruppen als Anheizer

An den fünf Festival-Wochenenden treten von Donnerstag bis Samstag Bands wie „Ton Steine Scherben“ oder „Fiddlers Green“ auf, aber auch neue Gruppen wie „d’Artagnon“ oder „Losamol“ werden zu hören sein. Bands, die überwiegend aus der Region kommen wie „Impotenz“ und John Garner, sollen die Stimmung anheizen. Der Eintritt an neun Abenden ist frei, bei sechs müssen die Besucher bezahlen. (kpk)

Näheres zum Programm im Internet unter sak.mein-bobs.de