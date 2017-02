2017-02-25 06:00:00.0

Augsburg Ein leer stehender Laden in der Augsburger Innenstadt wirft Fragen auf

Im ehemaligen Woolworth-Gebäude in der Annastraße herrscht Stillstand, obwohl der Mieter gefunden ist. Warum der Ort, an dem 2015 die Innenstadt-Kampagne startete, verwaist bleibt. Von Michael Hörmann

Es war Anfang Mai 2015, als die Stadt Augsburg offiziell ihre Werbekampagne für die Innenstadt startete. Das ehemalige Woolworth-Haus in der Annastraße war Schauplatz der schwungvoll inszenierten Eröffnungsfeier für die Aktion „Und jetzt kommst Du“. Die Schaufenster des Hauses in bester Innenstadtlage waren mit bunten Plakaten behängt. Sie sind es heute noch, doch in knapp zwei Jahren ist an diesem Standort nichts weiter passiert. Es herrscht Stillstand.

Das Modeunternehmen P&C plant zwar den Einzug, aber es dauert. Wirtschaftsreferentin Eva Weber bedauert, dass es keine schnelle Lösung gab: „Auf Nachfrage der Augsburger Filialleitung von P&C haben wir sehr gerne zugestimmt, dass die Beklebung bestehen bleiben darf. Meines Erachtens ist damit zumindest ein ansprechenderes Äußeres des Leerstandes gegeben, als dies zuvor der Fall war.“

P&C hat das Konzept nochmals verändert

Bei der Nutzung von Immobilien komme es in erster Linie auf den Eigentümer an, sagt Weber. Die Stadt selbst könne nur in ihrem eingeschränkten Spielraum unterstützend tätig werden. Zu den Gründen für die zeitlichen Verzögerungen erläutert die Wirtschaftsreferentin, dass eine Baugenehmigung vorliege. P&C habe das vorliegende Konzept dann aber nochmals weiterentwickelt, was eine weitere Abstimmung erfordere. Weber geht davon aus, dass die Planung sich umsetzen lässt: „Peek & Cloppenburg verfolgt weiterhin sein Projekt, mit dem Ziel, hier ein modernes Modekaufhaus zu platzieren. Dies begrüße ich sehr, denn nur ein gut aufgestelltes Haus bringt die erwünschte positive Wirkung und Impulse für das direkte Umfeld in der Annastraße und die gesamte Fußgängerzone.“

Das Woolworth-Haus und die Schaufenster – sie stehen sinnbildlich für die Innenstadtkampagne. Auch wenn P&C noch nicht gekommen ist – auf anderen Feldern verbuchen Stadt und Handel nachweisbare Erfolge. Die Innenstadt hat nach dem abgeschlossenen Umbau an Frequenz gewonnen, heißt es von Stadt und Händlern. Ein Instrument, das von Kunden ebenfalls gut angenommen werde, ist der City-Gutschein. Unabhängig von der Kampagne sieht Weber positive Entwicklungen der Innenstadt: „Nach einer der umfangreichsten städtebaulichen Maßnahmen der letzten Jahrzehnte haben sich die Aufenthaltsqualität und das Ambiente der Innenstadt deutlich zum Positiven gewandelt. Plätze wurden revitalisiert, durch ein neues Pflaster wurde das Einkauferlebnis verbessert, aber auch die Attraktivität für die Innenstadtunternehmen gesteigert.“

Die Innenstadtkampagne wird fortgesetzt

Die Innenstadtkampagne „Und jetzt kommst Du“ wird dieses Jahr fortgesetzt. Die Stadt plant, erneut 100.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Wer als Partner die Kampagne unterstützen möchte, hat nun – wie in den beiden zurückliegenden Jahren – wieder die Möglichkeit, unterschiedliche Pakete zu erwerben. Etwa 40 Partner haben bereits ihre Teilnahme signalisiert. Die Akquise für 2017 ist seit kurzem angelaufen. Daher seien gegenwärtig keine Aussagen zu treffen, wie hoch das Engagement der Partner ausfallen werde, sagt Weber.

Dass Augsburg mit der Kampagne auf sich aufmerksam gemacht und damit gepunktet hat, liegt laut Weber auf der Hand: „Für die vorbildliche Vernetzung von Verwaltung, Institutionen und Innenstadtakteuren im Rahmen der Innenstadtkampagne ‚Und jetzt kommst Du’ ist Augsburg 2016 mit dem Bayerischen Stadtmarketingpreis ausgezeichnet worden.“ Dies zeige deutlich, dass die gemeinsamen Anstrengungen aller beteiligter Akteure Früchte trage.

2017 sollen unter dem Dach der Kampagne wieder die Shopping-Sonntage und die Shopping-Night veranstaltet werden. Neben den für den Einzelhandel wichtigen Regionen Donau-Ries und Landsberg wird ein Schwerpunkt der Bewerbung, wie bereits im vergangenen Jahr, im Augsburger Süd-Westen liegen. Verstärkt beworben werden unter anderem auch wieder Veranstaltungen, bei denen Augsburgs großstädtisches Flair erlebbar wird. Ein Beispiel dafür sind die Sommernächte, die dieses Jahr vom 29. Juni bis 1. Juli stattfinden.

Sommernächte, Marktsonntage und Einkaufsnächte sollen helfen

Die Sommernächte, die als Nachfolgefeste der Max-Feste firmieren, werden von der Stadt und der City Initiative Augsburg (CIA) organisiert. CIA-Geschäftsführer Heinz Stinglwagner unterstützt die Innenstadtkampagne von Anfang an: „Wir haben daher viele CIA-Projekte eingebunden.“ Neben den Sommernächten sind es die Marktsonntage und die lange Einkaufsnacht. Mit der Zwischenbilanz nach knapp zwei Jahren ist Stinglwagner zufrieden: „Die Bündelung der Werbeaktivitäten zum Wohl der Innenstadt trägt Früchte.“ Die Kampagne sei gut angekommen und werde gut angenommen.

Steigende Besucherzahlen und die Länge des Aufenthalts der Besucher in Augsburg seien nachweisbar. Um dauerhaft die erwünschten Erfolge zu erzielen, setzt die Stadt auf Kontinuität, die sich auch auf die Kampagne beziehen müsse: „Es darf kein Strohfeuer sein. Nur kostet die Kontinuität auch Geld. Deshalb darf beim Investieren nicht nachgelassen werden.“ Wünschenswert sei daher, dass noch mehr Partner beim Projekt mitziehen.

