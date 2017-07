2017-07-13 15:43:00.0

Augsburg Ein schockierender Einblick ins Augsburger Rotlichtmilieu

Wie ist die Situation für die rund 600 Frauen, die in Augsburg als Prostituierte arbeiten? Nach dem Bericht einer Hilfsorganisation sind etliche Stadträte schockiert. Von Michael Hörmann

Es kommt nicht alle Tage vor, dass sich Augsburgs Stadträte intensiv mit der Situation im Rotlichtmilieu beschäftigen. In dieser Woche taten sie es. Das Thema kam im Allgemeinen Ausschuss zur Sprache, der sich mit Aspekten der öffentlichen Ordnung und Gesundheit inhaltlich befasst. Es waren zwar keine Informationen aus erster Hand – also direkt von Prostituierten –, doch was zur Sprache kam, löste teils tiefe Bestürzung und Betroffenheit aus. „Ich bin schockiert. Wer es nicht ist, der tut mir leid “, sagte Markus Arnold (FDP). Auch Regina Stuber-Schneider (Freie Wähler) musste, wie sie betonte, erst einmal verarbeiten, was sie zuvor gehört hatte. Zwei Vertreterinnen der Organisation Solwodi, die sich seit vielen Jahren um Prostituierte kümmert, berichteten über die Situation im Augsburger Milieu, erzählten anschaulich von den Begegnungen mit Prostituierten und deren teils traumatischen Erlebnissen.

Dass das Thema beleuchtet wurde, hat mit einer Gesetzesänderung zu tun. Seit 1. Juli gilt bundesweit das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz. Es soll Prostituierte besser schützen sowie zugleich Bordellbetreiber und Zuhälter stärker kontrollieren. Was das für die praktische Arbeit in Augsburg bedeutet, hat die Stadt bereits erkennen müssen. Zusätzliche Stellen in der Verwaltung werden für die Aufgaben benötigt. Eine Stelle ist dem Gesundheitsamt zugeordnet, da hier zusätzliche medizinische Untersuchungen mit zugleich fachlicher Beratung angeordnet sind. Beim Bürgeramt werden zwei zusätzliche Stellen geschaffen, da regelmäßig Kontrollen der Bordelle notwendig sind. Zugleich müssen sich Prostituierte, so wünscht es das Gesetz, bei einer Stadt registrieren lassen.

Enorme Probleme

Was sich auf dem Papier zumindest verständlich anhört, bringt in der Praxis enorme Probleme. Denn kaum eine der in Augsburg tätigen Prostituierten hat Deutsch als Muttersprache. Ein Großteil kommt aus osteuropäischen Staaten, wobei hier die Rumäninnen ganz vorne stehen. Ein Beispiel: In den ersten Tagen seit Gesetzesänderung waren zehn Prostituierte freiwillig im Gesundheitsamt zur Beratung, neun davon kamen aus Rumänien. Nur weil eine Mitarbeiterin des Amtes rumänisch spricht, ist ein Austausch überhaupt möglich.

Dass es vor allem Frauen aus Rumänien ins Rotlichtmilieu verschlägt – vielfach gegen deren Willen oder aufgrund falscher Versprechungen – bestätigen die Vertreterinnen von Solwodi. Bei der Organisation ist eine geschulte Fachkraft tätig, die aus Rumänien stammt und daher als Ansprechpartnerin den Zugang zu den Rumäninen findet. 70 Prozent der Frauen, die von Solwodi in Gesprächen betreut wurden, stammen aus Rumänien. Es sind oftmals junge Frauen, die mit 18 Jahren aus verarmten Verhältnissen nach Deutschland gebracht wurden und hier in Bordellen und Laufhäusern tätig sind. „Diese Frauen fühlen sich gefangen, auch wenn sie nicht inhaftiert sind“, hieß es. In den Gesprächen werde deutlich, dass die Frauen oftmals keinerlei Perspektiven sehen. Der Griff zu Alkohol und Drogen sei nicht selten. Was Solwodi ebenso entsetzt, sei der Druck, der auf die Frauen ausgeübt werde. Sämtliche Sexualpraktiken würden von Freiern verlangt, teils werde ganz bewusst auf ein Kondom verzichtet. Die Prosituierten hätten kaum eine Chance sich zu wehren. Druck werde auch deshalb ausgeübt, so schildern es die Prostituierten, „weil Freier immer anspruchsvoller werden und mehr Leistung erwarten, aber dafür immer weniger Geld zahlen wollen“.

Würden Wohnungen helfen?

Mit diesen Worten schilderten Soni Unterreithmeier, Leiterin der Beratungsstelle von Solwodi, und ihre Kollegin die Situation. „Wir wollen und können den Prostituierten beim Ausstieg helfen“, sagten sie, wobei ohne weitere finanzielle Unterstützung von außen dies nicht machbar sei. Oben auf der Wunschliste von Solwodi steht eine Wohnmöglichkeit, in der ausstiegswillige Prostituierte vorübergehend Unterkunft finden. Bei dieser Nachricht wurden die Stadträte hellhörig. Markus Arnold könnte sich vorstellen, dass die Wohnbaugruppe WBG eine Wohnung auftreiben könnte. Regina Stuber-Schneider fragte nach, ob in derzeit nicht benötigten Flüchtlingsunterkünften eine Bleibemöglichkeit geschaffen werden könne. Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) sah keinen Ansatz für eine schnelle Lösung. Unabhängig davon müsse es jetzt darum gehen, „dass wir als Verwaltung überhaupt mit dem neuen Gesetz klarkommen müssen“.

In Augsburg sind nach Schätzungen der Polizei etwa 600 Prostituierte tätig, wobei es hier mitunter einen regen Austausch gibt. Vor allem ausländische Frauen wechseln immer wieder unter dem Druck der Zuhälter die Stadt. Registriert sind in Augsburg 15 Bordelle, sechs Laufhäuser, drei FKK-Clubs sowie 90 Bordellwohnungen. Der Straßenstrich ist verboten.

