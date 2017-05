2017-05-06 10:47:00.0

Augsburg Einbrecher bricht Tür auf und klaut Geld

In Augsburg-Lechhausen verschafft sich ein Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung - und stiehlt Geld und ein Mobiltelefon.

Ein Unbekannter ist am Donnerstag in eine Wohnung in Augsburg-Lechhausen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, nutzte der Täter die Abwesenheit der Bewohner zwischen 5.30 und 18.30 Uhr aus, brach die Wohnungstüre auf und stahl Bargeld, ein Mobiltelefon und Arbeitsgeräte.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 300 Euro, an der Wohnungstüre sei ein Schaden von 100 Euro entstanden.

Die Kriminalpolizeiinspektion ermittelt - und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0821) 323-3810. AZ