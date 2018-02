2018-02-04 08:05:00.0

Augsburg Einbruchsschutz: Wie die Kripo mein Haus unter die Lupe nahm

„Bei uns bricht doch sowieso keiner ein“ – so hat sich unser Reporter lange davor gedrückt, über das Einbruchsrisiko nachzudenken. Jetzt kam aber der Experte der Polizei vorbei. Von Jörg Heinzle

Ich bin in Gedanken auf alles vorbereitet. Ich weiß ja, dass ich bisher nie groß drauf geachtet habe, ob unser Haus für Einbrecher leicht zu knacken ist. Es sind die üblichen Ausreden, auf die ich mich zurückgezogen habe. Was gibt’s bei uns schon zu holen? Warum soll sich ein Einbrecher ausgerechnet unser Haus aussuchen? Und: Wenn ein Täter unbedingt irgendwo rein will, schafft er es doch sowieso. Nun steht Rainer Rindle vor unserer Haustür, ein Hauptkommissar der Augsburger Kripo. Er ist gekommen, um mir die Augen zu öffnen.

Rainer Rindle ist Diplom-Ingenieur, bei der Kripo ist er Experte für Einbruchschutz. Er hat in den vergangenen Jahren tausende Häuser und Wohnungen unter die Lupe genommen. Die Berater der Kripo bieten die Hausbesuche kostenlos an. Viele Menschen seien überzeugt, dass ihr Haus sicher ist, sagt Rainer Rindle. Wenn er hinterher wieder gehe, habe er oft diese Illusionen zerstört – und Arbeit hinterlassen. Denn er macht, wenn er Schwachstellen findet, auch konkrete Vorschläge, wie man die Sicherheit verbessern kann.

ANZEIGE

So schützen Sie Ihr Haus vor Einbrechern 1 von 11 vorherige Seite nächste Seite

Wenn Sie Ihr Haus verlassen, immer abschließen, aus versicherungstechnischen Gründen am besten zweimal.

Wenn Sie Ihr Haus verlassen, immer abschließen, aus versicherungstechnischen Gründen am besten zweimal.

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind eine Einladung für Einbrecher.

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind eine Einladung für Einbrecher.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen fast jedes Versteck. – Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Zylinder aus.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen fast jedes Versteck. – Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Zylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrem Umfeld, auch in der Nachbarschaft. – Wenn Sie im Urlaub sind: nie Rollläden dauerhaft unten lassen und Briefkasten überquellen lassen.

Achten Sie auf Fremde in Ihrem Umfeld, auch in der Nachbarschaft. – Wenn Sie im Urlaub sind: nie Rollläden dauerhaft unten lassen und Briefkasten überquellen lassen.

Per Zeitschaltuhr Haus innen beleuchten und Anwesenheit simulieren. Für außen ratsam: Bewegungsmelder.

Per Zeitschaltuhr Haus innen beleuchten und Anwesenheit simulieren. Für außen ratsam: Bewegungsmelder.

Für alle Fälle Telefoniermöglichkeit im Schlafzimmer schaffen (Notruf: 110).

Für alle Fälle Telefoniermöglichkeit im Schlafzimmer schaffen (Notruf: 110).

Liste mit Wertsachen anfertigen, am besten inklusive Fotos. Erleichtert Abwicklung mit der Versicherung.

Liste mit Wertsachen anfertigen, am besten inklusive Fotos. Erleichtert Abwicklung mit der Versicherung.

Technische Vorbeugung: Alarmanlage nur sinnvoll, wenn sie mit einer Bewachungsfirma verbunden ist. Viele Einbrecher lassen sich von der Sirene nicht abhalten, sagt Rainer Rindle von der Kripo Augsburg.

Technische Vorbeugung: Alarmanlage nur sinnvoll, wenn sie mit einer Bewachungsfirma verbunden ist. Viele Einbrecher lassen sich von der Sirene nicht abhalten, sagt Rainer Rindle von der Kripo Augsburg.

Prüfen lassen, ob Haus-, Terrassen-/Balkontüren und Fenster nachgerüstet werden sollten, am besten von einem Kripo-Berater. Zuständig sind: Kripo Augsburg (Stadt/Kreis Augsburg, Aichach-Friedberg), Kripo Dillingen (Stadt/Kreis Dillingen, Donau-Ries), Kripo Fürstenfeldbruck (Kreis Landsberg), Kripo Ingolstadt (Stadt Ingolstadt, Neuburg-Schrobenhausen), Kripo Kempten (Stadt/Kreis Kempten, Kaufbeuren, Ober-, Ostallgäu, Lindau), Kripo Memmingen (Stadt Memmingen, Unterallgäu), Kripo Neu-Ulm (Stadt/Kreis Neu-Ulm, Günzburg).

Prüfen lassen, ob Haus-, Terrassen-/Balkontüren und Fenster nachgerüstet werden sollten, am besten von einem Kripo-Berater. Zuständig sind: Kripo Augsburg (Stadt/Kreis Augsburg, Aichach-Friedberg), Kripo Dillingen (Stadt/Kreis Dillingen, Donau-Ries), Kripo Fürstenfeldbruck (Kreis Landsberg), Kripo Ingolstadt (Stadt Ingolstadt, Neuburg-Schrobenhausen), Kripo Kempten (Stadt/Kreis Kempten, Kaufbeuren, Ober-, Ostallgäu, Lindau), Kripo Memmingen (Stadt Memmingen, Unterallgäu), Kripo Neu-Ulm (Stadt/Kreis Neu-Ulm, Günzburg).

Opferhilfe: Die Organisation Weißer Ring unterstützt nicht nur Opfer von Gewaltkriminalität oder Mobbing, sondern auch Einbruchsopfer. Nach Angaben von Adolf Präntl bietet sie mehrere Hilfestellungen.

Opferhilfe: Die Organisation Weißer Ring unterstützt nicht nur Opfer von Gewaltkriminalität oder Mobbing, sondern auch Einbruchsopfer. Nach Angaben von Adolf Präntl bietet sie mehrere Hilfestellungen.

Der Weiße Ring bietet vertrauliche Gespräche im Akutfall, die Vermittlung von Experten wie Traumatherapeuten. Au helfen sie beim Umgang mit Behörden und Versicherungen und Begleiten Geschädigte zu Gerichtsterminen.

Zuerst nimmt sich Rainer Rindle die Haustür vor. Das macht er immer so. Er nickt zufrieden. Sie ist stabil, massiv verankert und hat an mehreren Stellen Schließriegel. Eine gute Tür. Doch das Schloss gefällt ihm nicht so. Der Zylinder steht nach vorne über, er lässt sich deshalb leicht abbrechen. Er empfiehlt ein Schutzbeschlag, der das Schloss besser abdeckt. Ist das teuer? Nein, für 30 Euro ist bekommt man das.

Haustüren sind meist sicher

Die Haustüren sind oft gut gesichert, sagt der Fachmann. Er sieht wahre Bollwerke gegen Einbrecher. Dabei ist das Risiko, dass ein Täter über die Haustür reinkommt, gar nicht so besonders groß. Nur in rund zehn Prozent der Fälle passiert das. Meist ist die Haustür von der Straße aus gut zu sehen. Das Risiko, erwischt zu werden, ist entsprechend groß. Die eigentlichen Einfallstore – in gut 80 Prozent der Fälle – sind Fenster, Terrassentüren und Nebeneingänge. Die sind meist schlechter geschützt.

Rainer Rindle ist ein freundlicher Mann. Er findet stets auch etwas Positives. Auch an unserer Terrassentür, die er jetzt öffnet und von allen Seiten begutachtet. An elf Stellen gibt es Schließriegel. Das ist viel. Doch ihr Nutzen ist überschaubar, erfahre ich. Denn wer geübt ist, kann die Tür trotzdem mit einem Schraubenzieher aufstemmen, sagt der Kommissar. Was fehlt, sind Zapfen in Pilzform, die sich beim Schließen des Fensters in einem Gegenstück so verkanten, dass man sie nicht mehr raus stemmen kann. Aber die Fenster sind doch erst fünf Jahre alt? Nun, sagt Rainer Rindle, es gibt eben keine Norm für den Einbruchsschutz, an die sich Architekten und Fensterbauer halten müssen. Wenn sie ein günstiges Angebot machen, ist das Thema Einbruch für sie meist nachrangig.

Im ersten Stock droht keine Gefahr

Es gibt noch eine Schwachstelle an unseren Fenstern: Die Griffe sind nicht abschließbar. Rainer Rindle zeigt mir Foto. Darauf ist zu sehen, wie ein Täter mit einem Schraubenzieher die Scheibe durchstoßen hat. Es gelang ihm danach, den Griff so weit zu drehen, dass das Fenster aufsprang – und schon war er drin. Aber unsere Fenster sind doch dreifach verglast. Für einen Einbrecher, der etwas Geschick und Routine hat, ist auch das kein Problem, sagt Rainer Rindle. Also gut. Ich sehe es ein. Wir werden nachrüsten. Das geht bei jedem Fenster, lasse ich mir erklären. Es gibt Sicherungen zum Aufschrauben. Die sind zwar sichtbar, dafür aber einiges günstiger als neue Fensterbeschläge.

In den ersten Stock will der Polizist nicht. So lange es keine Balkone oder andere Möglichkeiten gibt, um leicht nach oben zu klettern, drohe dort keine Gefahr, sagt er. Dafür gehen wir in den Keller. Ja, ich weiß, dort sind die Fenster noch etwas leichter zu überwinden. Was er dazu sagen wird? Rainer Rindle interessiert sich dafür gar nicht weiter. Ihm geht es um etwas anderes: Der Gitterrost auf dem Lichtschacht ist nicht gesichert. Ein Einbrecher kann ihn einfach abheben, in den Schacht klettern und dann in aller Ruhe das Fenster aufbrechen.

Kellerfenster sichern

Doch auch hier weiß der Mann von der Kripo einen Rat. Die Gitter lassen sich mit einfachen Sicherungen, in der Regel Ketten, so im Schacht oder an der Kellerwand befestigen, dass der Weg verbaut ist. Also noch mehr, was es zu tun gibt. Doch der Hauptkommissar hat auch gute Nachrichten. Alle Türen und Fenster sind von außen gut zu sehen. Direkt am Gartenzaun verläuft der Zugang zu einem großen Mehrfamilienhaus. Dieser Weg ist nachts sogar beleuchtet. Es gibt keine großen Baume oder Büsche. Das, sagt er, macht es für einen Täter extrem unangenehm. Er muss immer damit rechnen, erwischt zu werden.

Dass wir keine Wertsachen zu Hause haben – meine teuerste Armbanduhr ist von H&M und hat ganz 35 Euro gekostet – spielt dagegen keine Rolle. Der Einbrecher, sagt Rainer Rindle, kann ja nicht ahnen, was wir besitzen. Und oft ist der materielle Schaden gar nicht das Problem. Es sind die psychischen Folgen. Die Unsicherheit, die man plötzlich spürt. Er erzählt von einer älteren Frau, die danach Albträume hatte und nachts beim kleinesten Geräusch aufschreckte. Bei einer jüngeren Frau brach nach einem Einbruch Asthma aus. Erst als sie umzog wurde es besser.

Aber ich habe überhaupt keine Angst vor Einbrechern. Rainer Rindle nimmt mir auch diese Illusion. Man könne es vorher nicht abschätzen, wie es einem nach einem Einbruch gehe, sagt er. Als Rainer Rindle wieder geht, habe ich eine Liste in der Hand, auf der seine Vorschläge für das Haus notiert sind. Und eine Übersicht von Firmen, die vom Landeskriminalamt geprüft wurden. Es gibt etwas zu tun.

Die Beratungsstelle der Kriminalpolizei ist unter 0821/323-3737 zu erreichen.